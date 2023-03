Dancing Stars: Sarkissova hört auf

Karina Sarkissova verlässt ''Dancing Stars'' aus gesundheitlichen Gründen, wie der ORF in einer Aussendung bekanntgab.

Wien. Es war keine großartige, aber zumindest eine veritable Performance, die Karina Sarkissova bei der ersten Dancing Stars-Show 20 Jury-Punkte brachte – und harsche Kritik von Juror Balasz Ekker.

Sarkissova steigt bei Dancing Stars aus!

Für Sarkissova ein schwerer Schlag, denn sie konnte nicht wie gewohnt 100 Prozent geben. Der Beinbruch im letzten Herbst macht ihr immer noch zu schaffen. "Sie leidet unter starken Schmerzen und konnte Freitag nur mit Schmerzmitteln antreten. Ihre Ärzte warnen sie – falls sie weitermacht – vor Dauerschäden am Bein", hörte man aus Sarkissovas Umfeld. Inzwischen gab der ORF bekannt, dass Sarkissova "Dancing Stars" verlässt. Schon am kommenden Freitag wird sie nicht mehr im ORF-Ballroom tanzen. Sarkissova steigt bei Dancing Stars komplett aus!

Ärzte zogen die Notbremse

Der ehemaligen Jurorin und diesjährigen Kandidatin ist die Teilnahme an dem ORF-1-Tanzevent aus gesundheitlichen Gründen und auf ärztliche Empfehlung hin nicht weiter möglich, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme des ORF. Laut oe24-Informationen zogen Sarkissovas Ärzte die Notbremse: "Sie hätte einen dauerhaften Schaden davongetragen, wenn sie weitertanzen würde", heißt es gegenüber oe24.

Jetzt herrscht Regel-Chaos

Der ORF versuche nun gemeinsam mit dem Lizenzgeber (der "BBC") eine regelkonforme Lösung bezüglich des weiteren Show-Verlaufs zu finden, wie es in einer Aussendung heißt. Die nächste Ausgabe von "Dancing Stars" steht am Freitag, dem 10. März (live ab 20.15 Uhr in ORF 1) auf dem Programm.

Die "Dancing Stars"-Kandidat/innen und ihre Profi-Partner/innen: