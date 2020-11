Stimmen Sie ab, wer unbedingt ins Finale einziehen soll.

Rhythmus. Wegen des Lockdowns zitterte der ORF vor einer erneuten Dancing Stars-Pause. Nun sieht jedoch alles danach aus, dass die beliebte Tanz-Show auch diesen Freitag stattfinden kann. Im Halbfinale kämpfen noch vier Paare mit je zwei Einzeltänzen um den Einzug in das große Finale am 27. November. Einer davon wird dieses Mal ein Streetdance sein. Dabei darf es auch lockerer zugehen. Ex-Skirennläuferin Michi Kirchgasser versucht bei einem Paso doble zu All ­About Us, noch mehr Sex-Appeal zu zeigen, um dann bei ihrem Streetdance zu Let’s Talk About Sex auch noch darüber zu reden. Ziel ist es, dass die Jury Feuer und Flamme für sie ist. Cesár Sampson versucht es diese Woche mit einem langsamen Walzer zu Amar Pelos Dois. Danach will er beim Streetdance zu The Real Slim Shady alles geben.

Finale. Moderatorin Silvia Schneider tanzt eine Rumba zu Senza Una Donna und einen Streetdance zu Die Da?! Opern-Diva Natalia ­Ushakova will mit einem Samba zu Conga und einem Streetdance zu Miami überzeugen. Ein Kandidat wird auch diese Woche das Tanz-Parkett räumen müssen. Für die restlichen drei geht es dann nächste Woche bereits um den Sieg.