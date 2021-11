Neue Favoritin bei »Dancing Stars«

Diese Woche musste niemand gehen. Es gibt jedoch schon Favoriten fürs Finale.

Titel. Bisher war Kabarettistin Caroline Athanasiadis die klare Favoritin im Rennen um den Titel Dancing Stars. Seit Samstag hat jedoch Billard-Weltmeisterin Jasmin Ouschan die Nase vorne. „Bei ihr passt das ­Gesamtpaket“, sagt Tanz-Jurorin Karina Sarkissova im Gespräch mit ÖSTERREICH. Auch die oe24.at-Leser wollen, dass Ouschan obsiegt.

Für das Finale hat die Ballerina einen Wunsch: „Bernhard Kohl sollte seinen Platz an die Damen abgeben, wenn er weiterkommt. Es wäre wirklich unfair, wenn eine der drei gehen müsste.“ Gleichzeitig verrät Sarkissova, dass ihr Wunsch wohl nicht in Erfüllung gehen wird. „Soweit ich weiß, wird uns Bernhard leider bis ins Finale begleiten, da er so viele Fans hat.“ Sympathisch sei er ihr, tänzerisch gesehen reiche es jedoch nicht für ein Finale. „Vielleicht hält er am Ende sogar den Pokal in der Hand“, sagt sie.