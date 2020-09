Neustart für die ''Dancing Stars''

In vier Tagen fegen Promis und Profis wieder über das Tanzparkett.

Der Countdown für die ORF-Show Dancing Stars läuft – und die von Corona geprägten Vorbereitungen dazu auch. So trainieren die Promis & Profis noch bis zur Show im ORF-Funkhaus, statt am Küniglberg und die Paare müssen auch untereinander Abstand halten. Beim Neustart der Show am Freitag müssen die Protagonisten auch auf das Publikum verzichten und im leeren Ballroom Cha-Cha-Cha, Samba & Co. tanzen.

Neuerungen

Jene Paare, die beim Auftakt ihr Können zeigten und dafür schon Punkte kassieren, fangen laut der neuen ­Regel wieder bei null an. Auch die Gruppentänze der Damen und Herren wird es zum Start nicht geben. Alle 10 Paare werden ihre Shows zeigen und dafür bewertet. Gehen muss aber in der ersten Woche noch niemand. Erst in Woche zwei verlässt das erste Paar den Ballroom.

In der Jury wird Nicole Hansen fehlen und als Moderatorin wird Kristina Inhof neben Klaus Eberhartinger zu sehen sein.