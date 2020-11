Die meisten Klicks im TV-Land: Streaming-Gigant Netflix hat nun einige Zahlen rausgerückt.

Der Streaming-Dienst Netflix lässt sich nicht gerne in die Karten schauen. Um ihre Eigenproduktionen machen sie ein großes Geheimnis, geben zum Beispiel nicht preis, wie der Weg von der Idee zum Umsetzung funktioniert.

Pandemie: Mehr Netflix-Streams

Auch Rankings sind nur für das geschulte Auge erkennbar. Man muss als Nutzer schon genau schauen, will man die besonders beliebten Inhalte oder die Top 10 herausfinden. Umso überraschender ist, dass Netflix nun von sich aus einige Zahlen veröffentlich hat. 2020 war für sie ein lukratives Jahr. Durch die Pandemie streamten die Leute mehr.

DAS ist die erfolgreichste Netflix-Serie 2020

Aber welche Serie wurde am öftesten geschaut? Es ist "Ratched" In der Serie mit Retro-Charakter dreht sich alles um die Krankenschwester Mildred Ratched. Keine Unbekannt, kommt die Dame mit sadistischen Zügen doch in "Einer flog über das Kuckucksnest" vor. Wie sie früher war, bevor sie Leute quälte? Die Serie beginnt im Kalifornien der 1940er Jahre als die junge Mildred in einem psychiatrischen Krankenhaus eine Stelle antritt... In Nebenrollen glänzen Sharon Stone und Cynthia Nixon.