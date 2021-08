Das sind die irren Gagen der Netflix-Stars

Die geheime Gehaltsliste: Welche Schauspiel-Stars am meisten cashen.

Vor wenigen Jahren wurde Netflix noch belächelt, inzwischen ist der Streaming-Anbieter aber endgültig in Hollywood angekommen. Corona bedingt wurden in diesem Jahr erstmals Filme von Netflix, Amazon oder HBO für die Oscars nominiert – immer mehr große Filme kommen gar nicht mehr in die Kinos.



Ein Grund für den Boom sind die enormen Gagen, die die Schauspieler von den Streaminganbietern bekommen.



Wie die aktuelle Auflistung von „Variety“ zeigt, verdient man bei Netflix und Co. weitaus mehr als bei regulären Kinofilmen.