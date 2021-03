David Hasselhoff und Henry Hübschen spielen sich in neuer Serie „Ze Network“ selbst!

Das gab es so noch nie: Erstmals dreht Hollywoodstar David Hasselhoff eine Serie in Deutschland und das an der Seite von Henry Hübchen. In dem schwarzhumorigen Agententhriller „Ze Network“ spielen sie niemand Geringeren als…sich selbst – produziert von Syrreal Entertainment für TVNOW und CBS Studios. In der wendungsreichen Geschichte stürzen die beiden Schauspieler in Deutschland in das Zentrum einer internationalen Verschwörung ehemaliger Attentäter des Kalten Krieges – ausgelöst durch eine Theaterrolle. Wie bitte? Genau. Denn schließlich stellt sich bei „Ze Network“ immer wieder die Frage: Was ist eigentlich real und was nicht?

Hasselhoff steht für deutsche Serie vor der Kamera

„‘Knight Rider‘ war sowohl für mich als auch für RTL unglaublich erfolgreich. Jetzt 30 Jahre später zurückzukehren, um eine topaktuelle Serie zu machen und wieder mit der Mediengruppe RTL zusammenzuarbeiten, ist ein wahr gewordener Traum. Die Serie ist lustig, tödlich, kreativ und informativ.....einfach spannend. Fakt oder Fiktion, Sie entscheiden", so David Hasselhoff, Schauspieler und Executive Producer von „Ze Network“.

Darum geht's in "Ze Network"

Sollen das schon seine besten Zeiten gewesen sein? David Hasselhoff hadert mit sich selbst und möchte nach all den Jahren endlich wieder in der Öffentlichkeit glänzen. Da kommt das Angebot eines Theaters aus Deutschland gerade recht – und dann auch noch aus Ost-Berlin. Wie passend! In Deutschland hat sich der Hollywoodstar schon immer verstanden gefühlt. Hier trifft er auf den deutschen Schauspiel-Star Henry Hübchen, der neben ihm im Theaterstück die zweite Hauptrolle übernehmen soll. Doch als sich das vermeintliche Szene-Theater aus Ost-Berlin eher als ein beschauliches Theater sehr weit östlich von Berlin entpuppt, kommen Altstar Hasselhoff mehr und mehr Zweifel an seiner Entscheidung. Als er dann noch in eine internationale Agentenverschwörung schlittert, ist das Chaos perfekt. Wo ist er da reingeraten? Was zum Teufel hat Henry Hübchen damit zu tun? Und was davon ist real?

Drehstart im Sommer 2021

Der Drehstart von „Ze Network“ in Deutschland wird voraussichtlich im Sommer 2021 sein. „Eine Geschichte mit Wahnsinnstempo, fantastischen Darstellern, waghalsigen Wendungen und so viel schwarzem Humor, dass einem fast schwindelig werden kann. Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit Syrreal und CBS Studios auf diese wilde Reise gehen dürfen und sind glücklich, dass wir ein Ausnahmetalent wie Henry Hübchen und den Helden unserer Jugend – David Hasselhoff – für diese Serie gewinnen konnten“, so Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction der Mediengruppe RTL Deutschland.

Soll überraschen

Produzenten für Syrreal Entertainment sind Sigi Kamml, Christian Alvart und Timm Oberwelland. Als Executive Producer zeichnet außerdem David Hasselhoff verantwortlich. „Mit all dieser wunderbaren Unterhaltung heutzutage, wird es schwieriger denn je, die Dinge interessant zu halten. Also werden wir versuchen, die Leute mit dieser Show zu überraschen. ‚Ze Network‘ ist eine Serie mit einer hervorragenden Besetzung und einer sehr ungewöhnlichen Geschichte. Ich freue mich, dass TVNOW und CBS Studios das Potenzial dieses Projekts sehen“, so Produzent und CEO von Syrreal Entertainment, Sigi Kamml.

Einzigartiges Konzept

„Ich bin begeistert mit Partnern zusammenzuarbeiten, die bereit sind, ein wildes, überraschendes und einzigartiges Konzept wie dieses in die Unterhaltungswelt zu bringen. Ich kann es kaum erwarten, mit Henry Hübchen und dem Publikum den verrückten Ritt zu teilen, den Mr. Hasselhoff mit ‚Ze Dschermans‘ wagen wird“, fügt Regisseur und CEO von Syrreal Entertainment, Christian Alvart, hinzu.