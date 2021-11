Dexter mordet wieder

Ab 22. November auf Sky Atlantic. Schon heute in ÖSTERREICH: So blutig wird das „Dexter“-Comeback nach acht Jahren Pause.

Von 2006 bis 2013 hielt Michael C. Hall als Serienmörder „Dexter“ ganz Miami und die TV-Zuseher in Atem. 96 blutrünstige Folgen. Jetzt geht die Selbstjustiz weiter. Ab 22. November läuft die neue Staffel "Dexter: New Blood" auf SkyAtlantic. In den USA ging es schon am Wochenende los. ÖSTERREICH zitterte mit.

Die Story: Nach dem vermeintlichen Serien-Tod ist Dexter Morgan in die fiktive Kleinstadt Iron Lake im Bundesstaat New York gezogen. Mit neuem Namen (Jim Lindsay), neuem Job (Fisch-&-Jagd-Geschäft) und neuer Liebe (Polizistin Angela). Zehn Jahre als Spießbürger und dafür von allem im Ort geliebt. Sein dunkles Geheimnis und die fiktiven Gespräche mit seiner verstorben Schwester Debra (Jennifer Carpenter) bleiben gut versteckt.

Dann wird er von der Vergangenheit eingeholt: Aufgespürt von Sohn Harrison und provoziert von Randalierer Matt Caldwell wird wieder das Messer gezückt. Acht Folgen lang Gänsehaut-Alarm!