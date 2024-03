× Die aktuellen Streaming-Highlights (02. - 08.03.)

Die Neuerscheinungen bei Netflix, Amazon & Co erfahren Sie hier.

Neue Filme und Serien auf Sky- die Highlights

Eine düster-komödiantische Dramaserie: "The Regime" mit Kate Winslet und Hugh Grant

© Hersteller

Die paranoide Kanzlerin kämpft skrupellos um ihre Macht. Eine Geschichte innerhalb der Palast-Mauern eines europäischen Regimes, das sich aufzulösen beginnt.

Ab 04. März auf Sky streamen







Erste Staffel von "Mary und George" mit Julianne Moore und Nicholas Galitzine.

© Hersteller ×

Eine ehrgeizige Mutter und ihr charismatischer Sohn erobern den englischen Königshof: "Mary & George" erzählt die faszinierende Geschichte von Mary Villiers und ihrem Sohn George, der Anfang des 17. Jahrhunderts zum einflussreichen Liebhaber von König James VI. von Schottland und I. von England und Irland wurde.

Ab 07. März auf Sky streamen







Skurrile Komödie von Wes Anderson: "Asteroid City"

© Hersteller ×

1955 treffen sich Schüler und Eltern zu einem Astronomie-Kongress in der Wüste - und bekommen Alien-Besuch. Mit Tom Hanks, Adrien Brody und Scarlett Johansson.

Ab 02. März auf Sky streamen





Stand-Up: "Leo Reich: Who Literally Cares"

© Hersteller ×

Als selbsternannte Stimme seiner Generation will Comedian Leo Reich in seinem ersten HBO-Stand-up-Special ein neues Bewusstsein schaffen. Er weiß nur noch nicht, für was.

Ab 04. März auf Sky streamen



Monsterhai-Action: Meg 2 – Die Tiefe

© Hersteller ×

Mensch vs. Megalodon, Runde zwei: Jason Statham geht in der Fortsetzung des Monster-Actionhits auf Tiefsee-Mission - und kämpft bald gegen einen ganzen Schwarm wütender Urzeit-Tiere.

Ab 08. März auf Sky streamen



Neue Filme und Serien auf Netflix- die Highlights

Action:"Damsel" mit Millie Bobby Brown

© Hersteller ×

Die Ehe einer jungen Frau mit einem Märchenprinzen wird zum heftigen Überlebenskampf, als sie einem feuerspeienden Drachen geopfert werden soll.

Ab 08. März auf Netflix streamen





Mystery: "The Signal" mit Florian David Fitz

© Hersteller ×

Als eine Astronautin verschwindet, begibt sich ihre Familie auf die Suche nach Antworten. Doch je mehr sie herausfindet, desto gefährlicher wird es für sie und die Welt.

Ab 07. März auf Netflix streamen





Dokumentation: Das Programm: Hinter den Kulissen der Disziplinierungsindustrie

© Hersteller ×

Eine Frau, die als problematische Teenagerin in eine Disziplinarschule geschickt wurde, deckt Jahre später die Korruption und den Missbrauch in dieser Branche auf.

Ab 05. März auf Netflix streamen

LIVE: Netflix Tennis: "Der Netflix Slam"



© Hersteller ×

Legende gegen Wunderkind: Bei diesem epischen Tennismatch treten Rafael Nadal und Carlos Alcaraz in Las Vegas gegeneinander an (Live-Event auf Englisch).

Am 03. März auf Netflix streamen





Weitere Highlights auf Netflix

2. März: „Masterminds“ – Heist-Komödie



3. März: „Bullet Train“ – Thriller-Komödie mit Brad Pit

4. März:

„Bad Country“ – Action-Krimi

„Rhythm + Flow: Italien“ Folge 8 – Reality-TV

5. März: „Hannah Gadsby’s Gender Agenda“ – Comedy-Special

6. März:

„Hai-Alarm am Müggelsee“ – Komödie

„Supersex“ – Drama

„Full Swing“ Staffel 2 – Sport-Doku

7. März

„Papillon“ – Thriller

„Das Pubertier: Der Film“ – Komödie

„Shot Caller“ – Thriller

„The Gentlemen“ – Action-Comedy

Netflix-Neuheiten für Kinder

4. März: „Hot Wheels: Let’s Race“ – Animationsabenteuer



Neue Filme und Serien auf Amazon Prime - die Highlights

Komödie: "Ricky Stanicky" mit Zac Efron

© Hersteller

Die drei Freunde Dean, JT und Wes benutzen seit ihrer Kindheit für jeden Streich, den sie spielen, ihren erfundenen Freund Ricky Stanicky als Ausrede. Zwanzig Jahre lang geht es gut, doch ihre Liebsten wollen Mr. Stanicky endlich einmal kennenlernen. Vor lauter Panik, dass alles ans Licht kommt, engagieren sie den Schauspieler Rod, der die Rolle von Ricky übernimmt.

Ab 07. März auf Amazon Prime streamen



Neue Filme und Serien auf Disney Plus - die Highlights

1. Staffel: "Death or Other Details"

© Hersteller

Imogene Scott findet sich am falschen Ort/zur falschen Zeit wieder und wird zur Verdächtigen in einem Mordfall. Gemeinsam mit einem Detektiven versucht sie, ihre Unschuld zu besweisen.

Ab 06. März auf Disney streamen





Zweite Staffel: "Extraordinary"



© Hersteller

Willkommen in einer Welt, in der jeder über 18 Jahren eine Superkraft entwickelt. Alle außer der 25-jährigen Jen, die das Gefühl hat, außen vor zu sein. Zum Glück bewahren Jens Mitbewohner, Carrie, Kash und ein mysteriöser Streuner, sie davor, in Selbstmitleid zu versinken. Mit etwas Hoffnung und viel Verzweiflung macht sich Jen in dieser verwirrenden Welt auf die Suche nach ihrer Superkraft. Dabei könnte sie jedoch auch das Glück entdecken, einfach nur normal zu sein.

Ab 06. März auf Disney streamen

Weitere neue Serien auf Disney:

6. März:

1. Staffel: „Restaurants am Ende der Welt“

Staffel 1-4: "Number 309"