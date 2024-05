× Die aktuellen Streaming-Highlights (11. - 17.05.)

Alle Neuerscheinungen bei Netflix, Amazon & Co erfahren Sie hier.

Neue Filme und Serien auf Sky- die Highlights

Komödie "Voll ins Leben" mit Dany Boon



Tridan ist in einem Ferienclub aufgewachsen. Jetzt sucht er seine Jugendliebe. Sein Halbbruder bittet seine Freundin, sich als sie auszugeben.

Ab 11. Mai auf Sky streamen





Actionthriller: "Paradise City: Endstation Rache" mit John Travolta und Bruce Willis



Der Sohn eines Kopfgeldjägers will auf Maui den Mord an seinem Vater rächen - und bekommt es mit einem zwielichtigen Bauunternehmer zu tun.

Ab 17. Mai auf Sky streamen





Doku: "Geheimnisse des wilden Australiens"

Tiere des australischen Kontinents - von Schlangen über den australischen Wildhund, bis hin zu Beuteltieren.

Ab 16. Mai auf Sky streamen





Crime: "Lady Killers"



Eine Dreiecksbeziehung zwischen einem Mann und zwei Schwestern endet wegen hochgekochter Gefühle tödlich.

Ab 15. Mai auf Sky streamen





Weitere Highlights auf Sky:

13.05.2024: Police Ten 7 – Auf Streife in Down Under

Police Ten 7 – Auf Streife in Down Under 14.05.2024: The Big Bang Theory – Staffel 12

The Big Bang Theory – Staffel 12 16.05.2024: Ernest & Célestine – Die Reise ins Land der Musik

Neue Filme und Serien auf Netflix- die Highlights

Teil 1 der 3. Staffel von "Bridgerton"

Diese von den Bestsellern von Julia Quinn inspirierte Serie begleitet die acht Geschwister der Familie Bridgerton in der Londoner High Society auf der Suche nach Liebe.

Ab 16. Mai auf Netflix streamen





Romantisches Drama: 2.Staffel "Maestro"

Ein Musiker leitet ein Musikfestival auf einer malerischen Insel, findet unerwartet Liebe und wird in die Probleme anderer hineingezogen.

Ab 16. Mai auf Netflix streamen





Doku: "Ashley Madison: Sex,Lies & Scandal"

Als ein Onlineportal für Seitensprünge gehackt wird, kommen Millionen von Benutzerdaten zum Vorschein, woraufhin Ehen in die Brüche gehen und Leben zerstört werden.

Am 15. Mai auf Netflix streamen





Comedy: "Mark Twain Prize Award: Kevin Hart"



Die größten Stars der Comedy ehren Kevin Hart und nehmen ihn gehörig auf die Schippe, während er den Mark-Twain-Preis für amerikanischen Humor entgegennimmt.

Ab 11. Mai auf Netflix streamen





Weitere Highlights auf Netflix

15. Mai:

„election“ – Independent-Komödie

„Vanderpump Rules“ – Reality-TV

„Dr. Stone“ Staffel 2 – Fantasy-Anime

„The Quintessential Quintuplets“ – Romantische Anime

16. Mai:

„The Great Wall“ – Historien-Action

„The Hitcher“ – Horror

17. Mai:

„Power“ – Doku

„The 8 Show“ – K-Drama

Neue Filme und Serien auf Prime Video - die Highlights

Zweite Staffel von "Outer Range"

Im Mittelpunkt von „Outer Range“ steht Royal Abbott (Josh Brolin), ein Rancher, der um sein Land und seine Familie kämpft und am Rande der Wildnis Wyomings eine dunkle Leere entdeckt. Das Mysterium rund um die Leere verwickelt zwei Familien in eine epische Konfrontation um die Kontrolle über die Zeit selbst.

Ab 16. Mai auf Prime streamen





Action-Drama: "Catch the Killer"

In Baltimore erschießt ein Scharfschütze in der Silvesternacht 29 Menschen. Die junge Streifenpolizistin Eleanor (Shailene Woodley) wird von FBI-Agent Lammark (Ben Mendelsohn) in die ermittelte Sondereinheit berufen. Sie scheint die Einzige zu sein, die sich in den unbekannten Killer hineinversetzen kann. Doch als der Mörder ein weiteres Blutbad anrichtet, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit

Ab 11. Mai auf Prime streamen





Weitere Highlights auf Prime Video

11. Mai

„Les Misérables“ – Drama

„Fletchers Visionen“ – Action-Drama

12. Mai

„Bros“ – Romantische Komödie

„Der junge Häuptling Winnetou“ – Western-Abenteuer

16. Mai: „Academy Of Country Music Awards“



Neue Filme und Serien auf Disney Plus - die Highlights

Kultserie: 14. Staffel von "Doktor Who"

Doctor Who erhält eine 14. Staffel. In dieser gibt es zahlreiche Änderungen, die größte ist wohl die neue Reinkarnation des Doktors.

Ab 11. Mai auf Disney+ streamen





Dritte Staffel von "Godfather of Harlem"

Bumpy Johnson kämpft weiterhin um die Kontrolle im Harlem und legt sich mit der Kubanischen Mafia an.

Ab 15. Mai auf Disney+ streamen





Weitere Highlights auf Disney Plus

15. Mai: „Uncle Samsik“ Staffel 1 16. Mai: „Queen Rock Montreal“