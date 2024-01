× Die aktuellen Streaming-Highlights (20. - 26.01.)

Die Neuerscheinungen bei Netflix, Amazon & Co erfahren Sie hier.

Neue Filme und Serien auf Sky- die Highlights

Romantik: "Love Again" mit Céline Dion und vielen ihren Songs



© Hersteller

Mira schickt eine SMS an die Nummer ihres toten Verlobten - und verdreht damit Rob den Kopf. US-Remake der Romantikkomödie „SMS für Dich“.

Ab 20. Jänner auf Sky streamen

Action: "Transformers - Aufstieg der Bestien"

© Hersteller ×

Ein Elektronik-Experte und eine Archäologin müssen Optimus Prime und den Autobots helfen, die Erde vor Unicron zu retten – unterstützt von Robotern in Tiergestalt.

Ab 26. Jänner auf Sky streamen



True Crime: "Last Call Killer: Todesangst im queeren New York "

© Hersteller

1992 wird die zerstückelte Leiche des Geschäftsmannes Thomas Mulcahy in New Jersey gefunden. Die Ermittler entdecken Ähnlichkeiten mit dem Mord an Peter Anderson. Beide waren wohlhabende, schwule Männer, die zuletzt in derselben New Yorker Pianobar gesehen wurden. Die vierteilige HBO-Dokumentation beleuchtet die Verbrechen des Serienkillers und die Vorurteile gegenüber den Opfern während der Ermittlungen.

Ab 20. Jänner auf Sky streamen





Wildnis: "Islands - Die wilden Labore der Natur "

© Hersteller

In dieser Dokumentationsreihe wird pro Folge eine Insel mit ihren teils hochspezalisierten Bewohnern vorgestellt.

Ab 23. Jänner auf Sky streamen





Weitere Highlights auf Sky:

22. Jänner 2024: Beau Is Afraid (auf Sky streamen)

25. Jänner 2024: Die Moor-Morde: Ein Serienmord erschüttert Großbritannien (auf Sky streamen)

Neue Filme und Serien auf Netflix- die Highlights

Krimi "Griselda" mit Sofia Vergara



© Hersteller ×

Nach ihrer Flucht von Medellín nach Miami mit drei jungen Söhnen und einem Kilo Kokain avanciert Griselda Blanco zur skrupellosen Chefin eines Drogenimperiums. .

Ab 25. Jänner auf Netflix streamen







Drama: "Asbest"

© Hersteller

Fußballer Momo landet unschuldig hinter Gittern. Im Berliner Knast muss er sich nun behauptet und wird dabei von seinem Onkel, dem Clanchef Amar, unter Druck gesetzt.

Ab 25. Jänner auf Netflix streamen



Sport-Doku: "Six Nations: Full Contact"

© Hersteller ×

Runde um Runde und Spiel um Spiel kämpfen die besten Rugby-Mannschaften in Europa beim Guinness-Six-Nations-Turnier 2023 darum, die Trophäe zu erringen.

Ab 17. Jänner auf Netflix streamen





Stand-Up-Comedy: "Jacqueline Novak: Get on Your Knees"

© Hersteller

In ihrer von den Kritikern gefeierten Off-Broadway-Show präsentiert Komikerin Jacqueline Novak eine Geistes- und Intimgeschichte der Fellatio.

Ab 23. Jänner auf Netflix streamen





Weitere Film-Highlights auf Netflix

20. Januar: Krimi-Drama: „The Many Saints of Newark“ (auf Netflix streamen)

21. Januar: Anime: „Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation“

23. Januar: Historiendrama: „The Favourite“

26. Januar: K-Action „Badland Hunters“ (auf Netflix streamen)



Weitere Serien-Highlights auf Netflix

20. Januar: Reality-TV: „The Real World“ Staffel 16 (auf Netflix streamen)

21. Januar: Romantisches K-Historiendrama: „Captivating the King“ (auf Netflix streamen)

23. Januar: Japanische Hochzeitsshow: „Love Deadline“ (auf Netflix streamen)

24. Januar: Reality-TV: „Queer Eye“ Staffel 8 (auf Netflix streamen)

25. Januar: Animationsaction-Abenteuer: „Masters of the Universe: Revolution“ (auf Netflix streamen)

26. Januar: Reality-TV: „Liebe macht blind: Schweden“ Folge 9 (auf Netflix streamen)



Neue Filme und Serien auf Amazon Prime - die Highlights

Staffel 1: "Expats" mit Nicole Kidman



© Hersteller

Drei sozusagen staatenlosen Frauen müssen nach einer schicksalhaften Begegnung zeigen, wie sie mit diversen Herausforderungen und Problemen fertig werden.

Ab 25. Jänner auf Amazon Prime streamen

Stand-Up-Comedian: "Kevin James: Irregardless"



© Hersteller ×

Kevin James Stand-up-Comedy-Special mit Themen wie Elternschaft, Ehe und Älterwerden.

Ab 23. Jänner auf Amazon Prime streamen



Weitere Film-Highlights auf Amazon Prime

20. Januar: Action-Drama: „Wild Card“ (auf Amazon Prime streamen)

21. Januar: Drama: „Wie Brüder im Wind“ (auf Amazon Prime streamen)

22. Januar

Thriller-Drama: „Inside“ (auf Amazon Prime streamen)

Musik-Drama: „Sparkle“(auf Amazon Prime streamen)

Action-Horror: „Abgeschnitten“ (auf Amazon Prime streamen)

24. Januar

Biografische Drama-Komödie: „The Disaster Artist“ (auf Amazon Prime streamen)

Militärdrama: „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ (auf Amazon Prime streamen)

25. Januar: Sci-Fi-Horror-Action „Meg“

26. Januar

Thriller: „Trunk: Locked In“

Mystery-Drama: „The Good Liar: Das alte Böse“ (auf Amazon Prime streamen)

Action-Komödie: „Massive Talent“ (auf Amazon Prime streamen)



Neue Filme und Serien auf Disney Plus - die Highlights

Doku: "Das echte große Krabbeln"

© Hersteller ×

Ein unscheinbares Mikrouniversum, wo charismatische Miniaturhelden mit unfassbaren Superkräften ihr Überleben sichern.

Ab 24. Jänner auf Disney streamen





Dokumentarfilm: "The Last Repair Shop"

© Hersteller ×

Helden, die in Erinnerung rufen, dass Musik die beste Medizin, Stressabbau und sogar Ausweg aus der Armut sein kann.

Ab 23. Jänner auf Disney streamen



Weitere Highlights auf Disney Plus

24. Januar: Staffel 3: „Narco Wars: Der Kampf gegen Drogen“ (auf Disney streamen)