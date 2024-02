× Die aktuellen Streaming-Highlights (24.02. - 01.03.)

Die Neuerscheinungen bei Netflix, Amazon & Co erfahren Sie hier.

Neue Filme und Serien auf Sky- die Highlights

Düsteres Krimidrama: "The Calling"

Wenn es um die Aufklärung eines Mordes geht, setzt NYPD Detective Avraham Avraham auf die Superkraft Glauben. Bei einem scheinbaren Routinefall stößt "Avi" auf verstörende Informationen und wird mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert.

Ab 29. Februar auf Sky streamen





Heiße Fights und Flirts in "Perfect Addiction"

UFC-Trainerin Sienna hat ihre große Liebe beim Fremdgehen mit ihrer Schwester erwischt. Nun will sie es Jax heimzahlen, wo es ihm am meisten weh tut: Im Ring. Sie beschließt, seinen größten Rivalen Kayden zu trainieren. Doch als sich Sienna und Kayden nicht nur beim Training näherkommen, wird der Weg zum Meistertitel immer komplizierter.

Ab 01. März auf Sky streamen





Historiendrama: "Der vermessene Mensch"

Berlin, 1896: Ethnologe Alexander lernt die afrikanische Dolmetscherin Kezia kennen und stellt sich gegen die Rassentheorie. Drama über deutsche Kolonialverbrechen.

Ab 24. Februar auf Sky streamen





Tragikomödie: "Im Taxi mit Madeleine"

Ein Taxifahrer soll eine alte Dame quer durch Paris ins Altenheim kutschieren - und erfährt dabei mehr über die Stationen ihres bewegten Lebens.

Ab 26. Februar auf Sky streamen





Neue Filme und Serien auf Netflix- die Highlights

Sci-Fi-Abenteuer: "Code 8: Teil 2"

In einer Stadt, in der Menschen mit Superkräften unterdrückt werden, muss ein Ex-Gauner eine Teenagerin mithilfe eines verhassten Drogenbarons vor einem korrupten Cop beschützen.

Ab 28. Februar auf Netflix streamen





Thriller: "The Lesson" mit Richard E. Grant

Liam ist Nachwuchsschriftsteller. Noch hat er nichts veröffentlicht, ist aber von seinem Talent überzeugt. Er glaubt, er müsse nur die richtigen Leute kennenlernen. Er versucht, Stück für Stück in die Gunst des alten Sinclairs ( Richard E. Grant) zu kommen. Dabei merkt er jedoch schon bald, dass die Familie so einige Leichen im Keller und auch Sinclairs Frau Hélèle (Julie Delpy) eine ziemlich dunkle Vergangenheit hat.

Ab 01. März auf Netflix streamen





Live-Event: "The 30th Annual Screen Actors Guild Awards"

Auch bei der 30. Verleihung der SAG Awards sind auf dem roten Teppich und der Bühne wieder die größten Namen aus Film und Fernsehen vertreten. (Live-Event auf Englisch)

Ab 24. Februar auf Netflix streamen





Dokumentation: "American Conspiracy: The Octopus Murders"

Ein Journalist, der der Oktopus-Verschwörung auf der Spur ist, wird tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Jahrzehnte später kommen neue Einzelheiten zutage.

Ab 28. Februar auf Netflix streamen





Weitere Highlights auf Netflix

24. Februar

„The Real World“ Staffel 9 – Reality-TV

26. Februar

„Rhythm + Flow: Italien“ Folge 5 bis 7 – Reality-TV

28. Februar

3. Staffel: „Im Sumpf: Millennium“ – Krimi

„Spartan: Ultimative Team Challenge“ – Reality-TV

29. Februar: „The Parades“ – Drama

1. März

„Spaceman: Eine kurze Geschichte der Böhmischen Raumfahrt“ – Science-Fiction

„Gesetz der Rache“ – Thriller

„Vergiftete Wahrheit“ – Thriller

„Angel Has Fallen“ – Action-Thriller

„Greenland“ – Sci-Fi-Drama

„The Pig, The Snake and The Pigeon“ – Action

„American Underdog: The Kurt Warner Story“ – Drama

„Resident Alien“ – Sci-Fi-Comedy

„Furies“ – Action-Abenteuer

„Somebody Feed Phil“ Staffel 7 – Reality-TV



Neue Filme und Serien auf Amazon Prime - die Highlights

Packender Thriller: "Die rote Königin"

Die Adaption des spanischen Literaturphänomens von Juan Gómez-Jurado kommt auf Prime. Antonia Scott ist die klügste Frau der Welt. Ihre Intelligenz machte sie zur Roten Königin eines Geheimpolizeiprojekts. Nach seinem Ausscheiden aus dem Dienst aufgrund eines Disziplinarverstoßes revolutioniert der Polizist Jon Gutiérrez – stark, baskisch, schwul – sein Leben und seine Methoden in einem spannenden Doppelfall von Entführung und Mord.

Ab 29. Februar auf Amazon Prime streamen





Romantik-Komödie: "Meet Cute - Mein tägliches erstes Date" mit Kaley Cuoco

Es ist Liebe auf den ersten Blick, als Sheila und Gary sich in einer Bar begegnen – das perfekte erste Date! Oder könnte es sogar noch besser sein? Als Sheila in einem Sonnenstudio eine Zeitmaschine entdeckt, reist sie immer und immer wieder zum selben Abend zurück, um kleine Details zu verbessern und Gary nach und nach zum makellosen Traummann zu formen. Das bleibt nicht ohne Nebenwirkungen.

Ab 25. Februar auf Amazon Prime streamen





Weitere Highlights auf Amazon Prime

24. Februar: „Split“ – Horror

26. Februar

„The Office“ Staffel 1 bis 9 – Comedy

27. Februar

„Immenhof: Das große Versprechen“ – Pferde-Abenteuer

„Last Looks“ – Action-Komödie

28. Februar

„Control“ – Drama | zum Stream (Die Lebensgeschichte von Ian Curtis, Sänger der Band “Joy Division”)

„The Nun“ – Horror | zum Stream (2007)

„Blinded by the Light“ – Musik-Drama | zum Stream (2019, Viveik Kalra: Javed. Kulvinder Ghir: Malik.

Dean-Charles Chapman: Matt. Aaron Phagura: Roops. Nell Williams: Eliza.)



Neue Filme und Serien auf Disney Plus - die Highlights

Gesellschaft: "We Live Here: The Midwest"



LGBTQI+-Familien, die trotz diskriminierender Gesetze und Feindseligkeit versuchen, sich ein Leben in der Gesellschaft aufzubauen.

Ab 28. Februar auf Disney streamen





Packende Samurai-Serie "Shogun" von FX

Wir schreiben das Jahr 1600, der Schauplatz ist Japan: Als Fürst Yoshii Toranaga um sein Leben kämpfen muss, nachdem sich seine Feinde im Regentschaftsrat gegen ihn verbündet haben, strandet in einem nahegelegenen Fischerdorf ein mysteriöses europäisches Schiff.

Ab 27. Februar auf Disney streamen