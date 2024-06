× Die aktuellen Streaming-Highlights (29.06. - 05.07.)

Alle Neuerscheinungen bei Netflix, Amazon & Co erfahren Sie hier.

Neue Filme und Serien auf Sky- die Highlights

Coming-of-Age-Film: »Bonus Track«



George träumt von einem Leben als Musiker. Als er den Sohn eines bekannten Musikerduos trifft, will er mit seiner Hilfe eine Talentshow gewinnen. Dabei kommen sich die beiden näher.

Ab 1. Juli auf Sky streamen





Familien-Abenteuer: »Raus aus dem Teich«

Animationsabenteuer von den „Minions“-Machern: Eine Entenfamilie überredet ihren Vater, ihren Teich zu verlassen – und startet zu einer aufregenden Reise.

Ab 04. Juli auf Sky streamen





»Kryptowährung: Der ultimative Ratgeber«

Leicht verdientes Geld mit Kryptowährung? Der britische Moderator Ade Adepitan ist fasziniert vom Investitions-Hype und erfährt bei seiner Recherche, wie die Krypto-Welt funktioniert

Ab 05. Juli auf Sky streamen





»Reeperbahn Spezialeinheit FD65«

1982 entsteht in Hamburg die erste deutsche Spezialeinheit zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität: Die "Fachdirektion 65 "soll mit Hilfe moderner Technik und verdeckten Ermittlern die mafiösen Strukturen auf dem Kiez zerschlagen.

Ab 03. Juli auf Sky streamen





Neue Filme und Serien auf Netflix- die Highlights

»Beverly Hills Cop: Axel F« mit Eddie Murphy



40 Jahre nach seinem ersten unvergesslichen Fall in Beverly Hills tut Axel Foley erneut, was er am besten kann: Verbrechen aufklären und Chaos verbreiten.

Ab 03. Juli auf Netflix streamen





»Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse«

Als Grindelwald droht, alle Muggel zu vernichten, beauftragt Prof. Dumbledore Newt Scamander, einen Trupp aus Zauberern und Hexen anzuführen, um ihn zu besiegen.

Am 30. Juni auf Netflix streamen





»Owning Manhattan«

Der Immobilienmogul Ryan Serhant leitet eine der größten Firmen in New York und treibt seine Mitarbeitenden zum Erfolg, während er die teuersten Objekte betreut.

Ab 28. Juni auf Netflix streamen





»Der Mann mit 1000 Kindern«

Verschiedene Familien erfahren, dass der Samenspender, dem sie vertraut haben, Hunderte, oder sogar Tausende weitere Kinder auf der ganzen Welt hat.

Ab 23. Juni auf Netflix streamen



Weitere Highlights auf Netflix:

1. Juli

„Drei Schritte zu Dir“ – Romantisches Coming-of-Age-Drama

„Pacific Rim: Uprising“ – Sci-Fi-Action

„Becky & Badette“ – Komödie

„Public Affairs Office in the Sky“ – Romantisches Drama

„Der Trauerschwindler“ – True-Crime-Doku

„The Rising of the Shield Hero“ Staffel 1 – Fantasy-Anime

2. Juli

„Home Sweet Hell“ – Thriller-Komödie

„Sprint“ – Sport-Doku

3. Juli

„Love Is Blind: Brazil“ Staffel 4 Teil 2 – Reality-TV

4. Juli

„Barbarian“ – Horror-Thriller

„Barbecue Showdown“ Staffel 3 – Reality-TV

„Rhythm + Flow: Nouvelle École“ Staffel 3 Teil 1 – Reality-TV

5. Juli

„Goyo“ – Independent-Drama

„Verzweifelte Lügen“ – Drama



Neue Filme und Serien auf Prime Video - die Highlights

»Space Cadet« mit Emma Roberts

Tiffany „Rex“ Simpson (Emma Roberts) hat schon immer davon geträumt, ins Weltall zu fliegen, und schafft es dank einer „geschönten“ Bewerbung in das anspruchsvolle Astronautentraining der NASA. Besitzt das hoffnungslos überforderte Mädchen genug Geistesgegenwart, Mut und Entschlossenheit, um das Training zu absolvieren und seinen Traum wahr werden zu lassen, bevor der Schwindel auffliegt?

Ab 04. Juli auf Prime streamen





Romantik-Komödie: »Perfect Match«

Single Charlie (Terrence J) ist davon überzeugt, dass er einfach nicht für Beziehungen geschaffen ist - auch wenn seine Schwester als Therapeutin (Paula Patton) und seine Freunde das natürlich ganz anders sehen. Er geht auf ihre Wette ein, einen Monat mit einer Frau zusammen zu sein und ihnen zu beweisen, dass er gegen Liebe immun ist.

Ab 04. Juli auf Prime streamen



Weitere Highlights auf Amazon Prime:

30. Juni

„Die Schule der Magischen Tiere 2“ – Familienabenteuer



Neue Filme und Serien auf Disney Plus - die Highlights

Staffel 20 von »Grey’s Anatomy«

Catherine setzt Meredith unter Druck: Sie soll bezüglich ihrer Theorie über Alzheimer schweigen oder ihr Labor wird geschlossen.

Ab 01. Juli auf Disney+ streamen





Romantik: »Red Swan« mit Kim Haneul

Oh Wansoo, die in die mächtige Hwain-Gruppe eingeheiratet hat, erhält Morddrohungen. Sie trifft Seo Doyoon, einen Bodyguard, der den Tod eines Freundes untersucht, in den die Hwain-Gruppe verstrickt ist. Gemeinsam enthüllen sie die Geheimnisse der Hwain-Gruppe, eine Welt voller Begehrlichkeiten.

Ab 03. Jui auf Disney+ streamen



Weitere Highlights auf Disney+:

1. Juli

„Seattle Firefighters: Die jungen Helden“ („Station 19“) Staffel 7

3. Juli

„Noch nicht ganz tot“ Staffel 2

„Bluey Kurzgeschichten“ Batch 1

„Red Swan“ Staffel 1

„Wu-Tang: An American Saga“ Staffel 3

„Der Geist und Molly McGee“ neue Folgen der 2. Staffel

4. Juli

„Land of Tanabata“ Staffel 1

5. Juli

„Bullenhaie auf Beutejagd“