Die Starmania-Bewertung von Eric Papilaya

Eric Papilaya bewertet die ersten Starmania-Finalisten:

Nadja Inzko

Nadja besticht als gute Sängerin mit Stärken wenn sie große Stimme zeigt.

Luft nach oben sehe ich im Bezug auf Leichtigkeit in der Performance und, platt gesagt, in ihrer englischen Aussprache.

Das Starticket hat mich überrascht, ihr weiterkommen nicht.

Daniel Fink

Ein Unikat. Gefühlvoll performed. Er weiß wo er gesanglich zu Hause ist und reizt das aus.

Starmania fordert allerdings auch Vielseitigkeit in der Qualität Songs zu den seinen zu machen.

Bin gespannt was da noch kommt.

Valentina Thoms

Stimmlich werden Stärken in Stimmfarbe, Vibrato und Unverfälschtheit auch durch die gelegentlich zittrige Intonation des Kükens dieser Staffel nicht geschmälert.

Sie hat die Möglichkeit mit ihrer selbstkritischen Art zu einem absoluten Ass heranzuwachsen und in Sachen Ausstrahlung vor der Kamera macht ihr jetzt schon keiner was vor.

Martin Furtlehner

Stimme und Performance waren routiniert und lässig. Ich konnte allerdings kaum seine stimmlichen Eigenheiten heraushören weil er sich für mich zu nah am Original bewegt hat. Coole Socke ist er trotzdem!

Marko Spiegel

Ein extrovertierter und trotzdem fast schüchtern wirkender Performer der noch etwas Routine verträgt. Ich bin zwar nicht Genre-affin, aber ich finde ihn authentisch und sympathisch.

Khira Ayers

Sie war mein persönlicher Favorit. Auch wenn sie den gesamten Song etwas Sharp (nuance zu hoch) gesungen hat ist sie für mich schon jetzt eine

Singularität. In Sachen Performance hat sie mich mit natürlicher Leichtigkeit, Spass und Energie voll überzeugt. Schreit Starpotenzial!

Lukas Meusburger

Feine, interessante Stimme. Gerade bei diesem Song braucht es für mich noch etwas mehr Dynamik und sein Vibrato fährt mit ihm Achterbahn. Aber er wirkt sehr natürlich und sympathisch.