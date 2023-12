× Die Streaming-Highlights der kommenden Woche

Die Neuerscheinungen bei Netflix, Amazon & Co erfahren Sie hier.

Neue Filme und Serien auf Sky- die Highlights

Highspeed-Spektakel: "Fast & Furious 10"

Dom Toretto muss sich dem Sohn eines früheren Widersachers stellen - der sich an Doms Familie rächen will. Mit „Aquaman“ Jason Momoa.

Ab 06. Dezember auf Sky streamen





Dart-Meister: 3. Staffel von "Die Wespe" mit F. Lukas

Diesmal will Eddie sein Comeback als Dartprofi und Ehemann nicht vermasseln - was könnte schon dazwischenkommen? Sein Bruder Ecki und ein Teenager zum Beispiel.

Ab 02. Dezember auf Sky streamen





Der Mann hinter "Lamborghini"

Traktor-Konstrukteur Ferruccio Lamborghini hat einen Traum: den schönsten und schnellsten Sportwagen zu bauen - und damit Enzo Ferrari auszustechen. Biopic mit Frank Grillo und Gabriel Byrne.

Ab 04. Dezember auf Sky streamen



Doku: 23: Der mysteriöse Tod eines Hackers

Mit seiner Spionage für Russland, insbesondere dem sogenannten "KGB-Hack", erlangte Karl Koch in den 80er Jahren fragwürdige Berühmtheit. Sein grausamer Tod im Jahr 1989 gibt bis heute Rätsel auf. Verfilmt wurde seine Geschichte 1998 in Hans-Christian Schmids Kinofilm "23 – Nichts ist so wie es scheint".

Ab 07. Dezember auf Sky streamen





Weitere Film-Highlights auf Sky:

2. Dezember: One Shot: Mission außer Kontrolle



Weitere Serien-Highlights auf Sky:

6. Dezember: Blood & Money, Staffel 1

7. Dezember: Boom Boom Bruno

Neue Filme und Serien auf Netflix- die Highlights

Thriller: "Leave the World behind" mit Julia Roberts

Ein Luxus-Urlaub nimmt eine unheilvolle Wende, als die Familie durch eine Cyberattacke von der Außenwelt abgeschnitten wird und plötzlich zwei Fremde vor der Tür stehen.

Ab 08. Dezember auf Netflix streamen





Romantische Komödie: "Weihnachten mal anders"

Anlässlich ihrer Verlobung bringt Thea Jashan mit zu ihrer Familie. Doch seine indischen Wurzeln und die norwegischen Traditionen ihrer Familie sorgen für Chaos.

Ab 06. Dezember auf Netflix streamen





Drama: "Ich und die Walter Boys"

Nach einer Tragödie zieht die Teenagerin in eine Kleinstadt zur Familie ihres Vormunds und lernt Lektionen über Liebe, Hoffnung und Freundschaft.

Ab 06. Dezember auf Netflix streamen





Komödie: "Ich hasse Weihnachten"

Ihrer Familie hat sie vorgelogen, sie habe einen Freund. Nun muss sie bis Weihnachten einen Typen an Land ziehen.

Ab 07. Dezember auf Netflix streamen



Weitere Film-Highlights auf Netflix

5. Dezember: Comedy-Special „Stavros Halkias: Fat Rascal“

6. Dezember: Horror: „Insidious: The Red Door“

7. Dezember: Coming-of-Age-Drama „The Archies“

8. Dezember:



„Naga“ – Independent

Nollywood-Thriller: „Blood Vessel“



Weitere Serien-Highlights auf Netflix

2. Dezember: Romantische K-Comedy „Welcome to Samdal-ri“

6. Dezember: Action-Abenteuer „Pax Massilia“

7. Dezember:

Romantisches Drama „Knokke Off“

Militärdoku „Der Zweite Weltkrieg von der Front“

Drama „Analog Squad“



Neue Filme und Serien auf Amazon Prime - die Highlights

Biografie: "Elvis" mit Austin Butler und Tom Hanks

Der Film lässt die Musik von Elvis Presley erklingen und schildert sein Leben – vor allem mit Hinblick auf seine komplizierte Beziehung zu seinem Manager Colonel Tom Parker.

Ab 07. Dezember auf Amazon Prime streamen





Drama-Komödie: „The Storied Life of A.J. Fikry“



Basierend auf dem New-York-Times-Bestsellerroman erzählt der Film die Geschichte des Buchhändlers A.J. Fikry, dessen Leben nach dem tragischen Tod seiner Frau nicht so verläuft, wie er es sich vorgestellt hat. Der Tiefpunkt ist erreicht, als sein wertvollster Besitz gestohlen wird.

Ab 04. Dezember auf Amazon Prime streamen





Weitere Film-Highlights auf Amazon Prime

4. Dezember: Action: „Peppermint: Angel of Vengeance“

5. Dezember: „The Melodic Blue: Baby Keem“

6. Dezember: Fantasy-Action-Abenteuer „Mortal Kombat“

8. Dezember:



Animationskomödie „Merry Little Batman“

Fantasy-Drama „Silber und das Buch der Träume“ –

Familienkomödie „Dating Santa“

Komödie „Un stupéfiant Noël“

Horror-Thriller „Till Death: Bis dass dein Tod uns scheidet“



Neue Filme und Serien auf Disney Plus - die Highlights

Das 2. Special von "Doctor Who"

Zum 60. Jubiläum der Sci-Fi-Serien gibt es das zweite Special von Doctor Who mit David Tennant & Catherine Tate zu sehen.

Ab 04. Dezember





Animation: "Gregs Tagebuch zu Weihnachten: Keine Panik"

Nachdem Greg Heffley beim Schneemannbauen mit seinem besten Freund Rupert Jefferson versehentlich den Schneepflug der Nachbarn beschädigt hat, befürchtet er, dass er die neue Videospielkonsole, die er sich so sehr wünscht, nicht zu Weihnachten bekommen wird. Um die Tat zu vertuschen, lässt er sich wie üblich so einiges einfallen. Doch das wird zunehmend schwieriger, als ein aufziehender Blizzard Greg, seine Geschwister und seine Eltern in ihrem Haus einschneien lässt und festsetzt. Die Heffleys auf engstem Raum – das kann doch nicht gutgehen, zumal auch noch ein gruseliger Weihnachtsmann-Elf Greg ständig zu beobachten scheint.

Dritter Animationsfilm basierend auf der populären Buchreihe von Jeff Kinney.

Ab 08. Dezember





Weitere Film-Highlights auf Disney Plus

6. Dezember: „Theater Camp“

8. Dezember: „Versprochen ist versprochen 2“



Weitere Serien-Highlights auf Disney Plus

5. Dezember: „Isabel Preysler: Mein Weihnachten“ Staffel 1

6. Dezember:

„Family Guy“ Staffel 21, 1. Batch

„American Horror Stories“ Staffel 3, Batch 1

„Soundtrack #2“

„Cesar Millan: Guter Mensch, guter Hund“ Staffel 2

„Dr. Ole: Tierarzt im Einsatz“ Staffel 1