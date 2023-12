× Die Streaming-Highlights der kommenden Woche

Die Neuerscheinungen bei Netflix, Amazon & Co erfahren Sie hier.

Neue Filme und Serien auf Sky- die Highlights

Drama: Das Gletschergrab

© Hersteller

Elias beobachtet, wie die US-Armee heimlich ein altes Flugzeugwrack vom zweiten Weltkrieg aus einem Gletscher befreit und ist danach spurlos verschwunden. Kristin versucht daraufhin ihn selbst zu finden. Jedoch wollen dies einige Menschen um jeden Preis verhindern.

Ab 15. Dezember auf Sky streamen





Komödie: »A Christmas Story Christmas« (Die Fortsetzung von „A Christmas Story“ aus dem Jahr 1983).

© Hersteller ×

Ralphie will seinen Kindern im Haus seiner Kindheit ein schönes Weihnachtsfest bereiten. Dort trifft er seine Freunde aus der Kindheit und versöhnt sich mit der Vergangenheit.

Ab 11. Dezember auf Sky streamen





Doku: Kanye West: Ikone & Skandal

© Hersteller ×

Journalistin Azhar zeigt, wie einer der berühmtesten Künstler zu einem Megaphon für Hass und Spaltung wurde.

Ab 15. Dezember auf Sky streamen





Nature: Deep Dive Australia (1. Staffel)

© Hersteller

Die Gewässer Australiens bieten mit ihren unterschiedlichen Bedingungen die Heimat für unzählige Tierarten.

Ab 11. Dezember auf Sky streamen



Neue Filme und Serien auf Netflix- die Highlights

Drama: 6. Staffel von »The Crown«

© Hersteller ×

Diese Serie nach wahren Begebenheiten erzählt die Geschichte von Königin Elizabeth II. und porträtiert die politischen und privaten Höhen und Tiefen ihrer Herrschaft.

Ab 14. Dezember auf Netflix streamen





Superheld: »Spider-Man: No Way Home«

© Hersteller

Q. Beck und der Journalist Jameson behaupten, dass Spider-Man ein Mörder sei. Spider-Man holt sich Hilfe von Doctor Strange, er soll dafür sorgen, dass die Welt ihn vergisst.

Ab 15. Dezember auf Netflix streamen





Familienfilm: Chicken Run: Operation Nugget

© Hersteller ×

Eine Hühnerschar will ihre Artgenossen retten. Denn im nahe gelegenen Hühnerhof braut sich etwas Übles zusammen.

Ab 15. Dezember auf Netflix streamen





Komödie: German Genius

© Hersteller ×

Kida möchte eine eigene Produktion starten - die größte Serie aller Zeiten. Doch nicht mal seine Familie traut ihm das zu.

Ab 13. Dezember auf Netflix streamen





Weitere Film-Highlights auf Netflix

12. Dezember: Doku: Kevin Hart & Chris Rock: Headliners Only (zum Stream)

15. Dezember:



Drama: Familia (zum Stream)

Doku: Im Angesicht der ETA: Interview mit einem Terroristen (zum Stream)



Weitere Serien-Highlights auf Netflix

11. Dezember: K-Teen-Comedy: True Beauty

12. Dezember:

Doku: Unter Druck: Das US-Team für die Fußball-WM der Frauen (zum Stream)

Reality-TV: Raus aus der Single-Hölle (zum Stream)

13. Dezember



Drama: 4 Blocks (Staffel 1 bis 3)

Historische Comedy-Mockumentary: 1670 (zum Stream)

Comedy: German Genius

Reality-TV: Car Masters – Von Schrott zu Reichtum (Staffel 5) - (zum Stream)

Romantisches Drama: The Influencer (zum Stream)

Musik-Doku: Se Eu Fosse Luísa Sonza (zum Stream)

14. Dezember



Drama : The Crown“ Staffel 6, Teil 2 (zum Stream)

„Yu Yu Hakusho“ – Fantasy-Abenteuer (zum Stream)

„Der Vogel und die Löwin“ Staffel 2 – Drama (zum Stream)



15. Dezember



Thriller: Die Goldene Stunde

Romantische Comedy: Yoh! Christmas (zum Stream)

Comedy: Carol & the end of the world (zum Stream)

Reality-TV: The Hills Staffel 3 und 4 (zum Stream)

Sitcom: Archer Staffel 14 (zum Stream)



Neue Filme und Serien auf Amazon Prime - die Highlights

Action-Drama: Reacher (2. Staffel)

© Hersteller ×

Ein Mitglied seiner Ermittlunggruppe wurde grausam ermordert, drei weitere sind spurlos verschwunden. Schnell wird klar, dass es sich um einen gefährlichen Gegner handelt.

Ab 15. Dezember auf Amazon Prime streamen





Superhelden-Abenteuer: Shazam!

© Hersteller ×

Immer, wenn Billy „Shazam!“ ruft, bekommt er Superkräfte. Bald erkennt er, dass seine Superkräfte nicht nur beim Schule schwänzen helfen, sondern nur er damit den Bösewicht stoppen kann.

Ab 13. Dezember auf Amazon Prime streamen





Weitere Film-Highlights auf Amazon Prime

10. Dezember: Action-Komödie: Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn (zum Stream)

14. Dezember

Superheldenaction: Aquaman (zum Stream)

Science-Fiction: The Cell (zum Stream)



Weitere Serien-Highlights auf Amazon Prime

14. Dezember: Drama: Harrow (Staffel 1 bis 3) – (zum Stream)





Neue Filme und Serien auf Disney Plus - die Highlights

Action: Indiana Jones & das Rad des Schicksals

© Hersteller ×

Indy steht kurz vor der Pensionierung und will endlich zur Ruhe kommen. Doch der Archäologe gerät wieder in gefährliche Abenteuer.

Ab 15. Dezember auf Disney streamen





FX’s »Welcome to Wrexham« (2. Staffel)



© Hersteller ×

Ryan Reynolds und Rob McElhenney werden bei der historischen Aufstiegs-Saison ihres Klubs Wrexham FC begleitet.

Ab 13. Dezember auf Disney streamen





Weitere Film-Highlights auf Disney Plus

9. Dezember: Doctor Who“- Special (3)

15. Dezember:

Zeitlose Helden: Indiana Jones & Harrison Ford

Schlafend ins Glück



Weitere Serien-Highlights auf Disney Plus

13. Dezember: The Rookie (Staffel 5)