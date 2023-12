Die Streaming-Highlights zu Weihnachten bei Netflix & Co.

Die großen Streaming-Portale Netflix, Amazon Prime, Disney+ und Co. beschenken ihre Kunden rund um Weihnachten mit einigen sehenswerten Veröffentlichungen.

Alle Jahre wieder: So lässt sich das Film- und Serienprogramm vieler Anbieter um die Weihnachtszeit beschreiben, gibt es doch in schöner Regelmäßigkeit ein Wiedersehen mit Klassikern wie "Kevin - Allein zu Haus", "Der kleine Lord" oder "Schöne Bescherung" - so natürlich auch heuer. Trotzdem lassen es sich die großen Streamingportale nicht nehmen, die vermeintlich besinnlichste Zeit des Jahres mit neuen Produktionen aufzuwerten.

Nachfolgend eine kleine Auswahl:

NETFLIX

DIE GANGSTER GANG: SCHURKISCHE WEIHNACHTEN Animation 25 min USA 2023 Regie: Bret Haaland www.netflix.com/at/title/81662920

Die tierische Gangster Gang ist ein Fan von Weihnachten. Allerdings nicht wegen der Besinnlichkeit, sondern weil man wunderbar eine Bank ausrauben kann, wenn alle daheim feiern. Doch nachdem aufgrund eines Unfalls Weihnachten abgesagt wird, müssen Mr. Wolf, Mr. Piranha, Mr. Snake, Mr. Shark und Ms. Tarantula in Aktion treten, um das Fest zu retten. Sie müssen also Gutes tun, um Böses tun zu können. Der Kurzfilm ist als Prequel zum Dreamworks-Abenteuer "Die Gangster Gang" angelegt.

WEIHNACHTEN MAL ANDERS englischer Titel: Christmas As Usual Spielfilm 88 min N 2023 Regie: Petter Holmsen Mit: Ida Ursin-Holm, Kanan Gill, Marit Adeleide Andreassen, Veslemøy Mørkrid, Erik Follestad www.netflix.com/at/title/81657786

Thea (Ida Ursin-Holm) kehrt in dieser norwegischen Romcom in ihre kleine Heimatstadt zurück, wo sie mit ihrer Familie ein traditionelles Weihnachtsfest feiern möchte. Im Schlepptau hat sie diesmal allerdings Jashan (Kanan Gill), ihren neuen indischen Freund. Und zwischen Norwegen und Indien differieren die Vorstellungen eines gelungenen Heiligen Abends ein wenig. Und doch entsteht aus Chaos letztlich ein herzerwärmendes Fest für alle Beteiligten.

DISNEY+

SANTA CLAUSE: DIE SERIE (STAFFEL 2) Serie (Staffel 2 / 6 Folgen) ca. 30 min/Folge USA 2023 Regie: Jason Winer, Katie Locke O'Brien, Charles Randolph-Wright Mit: Tim Allen, Elizabeth Mitchell, Austin Kane, Elizabeth Allen-Dick, Devin Bright, Matilda Lawler www.disneyplus.com

Tim Allen kann es nicht lassen: Nachdem er im Vorjahr für "Santa Clause - Die Serie" wieder ins Weihnachtsmannkostüm geschlüpft ist, gibt es heuer Nachschlag in Form einer zweiten Staffel. Immerhin gehört die Filmvorlage "Santa Clause - Eine schöne Bescherung" aus dem Jahr 1994 mittlerweile zu den TV-Klassikern für die Weihnachtszeit und zog zwei Fortsetzungen nach sich. "Unsere Idee war, einige Fragen zu beantworten, die sich im ersten Film gestellt haben", meinte Allen zum Serienstart im Vorjahr. Davon gibt es nach wie vor genug, immerhin will Santa Claus seine verantwortungsvolle Aufgabe in ein Familienbusiness übersetzen. Und zu allem Überfluss sinnt ein ausgebooteter Vorgänger auf Rache...





GREG'S TAGEBUCH ZU WEIHNACHTEN: KEINE PANIK! Originaltitel: Diary Of A Wimpy Kid Christmas: Cabin Fever Animation 95 min USA/CDN 2023 Regie: Luke Cormican www.disneyplus.com

Weihnachten steht vor der Tür - und das bedeutet für Greg Heffley im Animationsfilm "Greg's Tagebuch", basierend auf Jeff Kinneys Tagebuchreihe, nicht nur Vorfreude, sondern auch Stress. Schließlich hat er gemeinsam mit seinem Kumpel Rupert doch unabsichtlich beim Schneemannbauen einen Schneepflug beschädigt. Ob es da noch die erhoffte Spielkonsole gibt am Heiligen Abend? Dass es Greg und seine Familie zu Weihnachten auch noch einschneit, senkt das Stresslevel nicht gerade.

AMAZON PRIME VIDEO

CANDY CANE LANE Spielfilm USA 2023 Regie: Reginald Hudlin Mit: Eddie Murphy, Tracee Ellis Ross, Jillian Bell, Thaddeus J. Mixson, Ken Marino www.amazon.de/Candy-Cane-Lane-Eddie-Murphy/dp/B0CGNNM391

Chris (Eddie Murphy) ist besessen darauf, endlich den örtlichen Wettbewerb der Weihnachtsdekos zu gewinnen. Dafür geht er sogar einen Handel mit der Elfe Pepper (Jillian Bell) ein. Die macht mit einem Zauberspruch die Weihnachtstage lebendig - und das bringt das beschauliche Städtchen in gehörigen Aufruhr. Da bleibt Chris und Gattin Carol (Tracee Ellis Ross) gemeinsam mit den drei Kindern nichts anderes übrig, als eine Lösung zu finden, um Peppers Zauber ungeschehen zu machen. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, um für alle das Weihnachtsfest zu retten.

WEIHNACHTEN BEI DIR ODER BEI MIR? 2 Spielfilm GB 2023 Regie: Jim O"Hanlon Mit: Asa Butterfield, Cora Kirk, Alex Jennings, Angela Griffin, Daniel Mays www.amazon.de

"Weihnachten bei dir oder bei mir?" entwickelte sich bereits zum vorweihnachtlichen Hit für Amazon. Nun kommt die Fortsetzung der Christmaskomödie, bei der sich wieder die Frage stellt, ob das Paar James (Asa Butterfield) und Hayley (Cora Kirk) einen schönen Heiligen Abend verbringen kann. James' Vater hat die gesamte Truppe eingeladen, die Feiertage in einem Luxusressort in den österreichischen Alpen zu verbringen. Schließlich will er ihnen seine neue Freundin vorstellen. Bei der Buchung geht aber so einiges schief, und so landen die Familienzweige in den jeweiligen Unterkünften der anderen - weit entfernt voneinander, und das nicht nur in der Frage des Luxusniveaus. Ein turbulentes Familienweihnachten steht bevor.

LOL: LAST ONE LAUGHING – XMAS SPECIAL (AB 22. DEZEMBER) Special D 2023 Mit: Anke Engelke, Bastian Pastewka, Carolin Kebekus, Teddy Teclebrhan, Martina Hill, Kurt Krömer, Michelle Hunziker, Rick Kavanian www.amazon.de

"LOL" - das Format, bei dem eine Gruppe an Comedians in einem Zimmer eingesperrt partout nicht lachen darf, hat sich zur Erfolgsformel für Amazon Prime entwickelt. Und so gibt es nun auch zur besinnlichen Jahreszeit ein Special. Schließlich sollte man unter dem Weihnachtsbaum ja ohnedies nicht lachen. Und das gilt diesmal besonders für Stars wie Anke Engelke, Bastian Pastewka, Carolin Kebekus oder Michelle Hunziker. Beim Special treten die acht Teilnehmenden nun erstmals in Zweierteams an.

APPLE TV

DER KLEINE SAMTHASE Spielfilm 44 min GB 2023 Regie: Jennifer Perrott, Rick Thiele Mit: Helena Bonham-Carter, Nicola Coughlan, Lois Chimimba, Paterson Joseph, Samantha Colley www.apple.com/tv-pr/originals/the-velveteen-rabbit

Margery Williams "Der kleine Samthase" gehört zu den angelsächsischen Kinderbuchklassikern. Nun kommt der kleine Löffelträger auf den Schirm in einer Parabel um den Zauber der bedingungslosen Liebe. So bekommt der siebenjährige William (Phoenix Laroche) zu Weihnachten den samtenen Hasen als neues Lieblingsstofftier. Dieser wird aber nicht nur sein bestes Spielzeug, sondern auch sein bester Freund, der ihm eine Welt voller Magie eröffnet.

PARAMOUNT+

MY FAVORITE CHRISTMAS-TREE Spielfilm 90 min CDN 2022 Regie: Jason Bourque Mit: Emma Johnson, Giles Panton, Marnie Mahannah, Beth Fotheringham, Roark Critchlow www.reeloneent.com/programming/my-favorite-christmas-tree

Kyla (Emma Johnson) ist Genealogin und in ihrem Job durchaus erfolgreich. Um über ihre eigenen Vorfahren mehr zu erfahren, reist sie mit ihrer Schwester ins vorweihnachtlich verschneite Conifer. Ihre Recherchen führen sie dabei auch auf eine Farm für Weihnachtsbäume, die unter der Leitung von Cody (Giles Panton) steht. Der gut aussehende Baumbauer reagiert zwar anfangs etwas reserviert auf Kylas Interesse, lässt sich aber mit etwas Charme und Geduld doch erweichen. Und bald erstreckt sich das Interesse der beiden nicht nur auf Kylas Vorfahren...