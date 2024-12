Die Streaming-Highlights zum Jahreswechsel

Alle Neuerscheinungen zum Jahreswechsel bei Netflix, Amazon & Co erfahren Sie hier.

Das neue Jahr steht vor der Tür und damit auch neue spannende Serien und Filmen auf den verschiedenen Streamingplattformen:

Neue Filme und Serien auf Netflix – die Highlights

22.12.: Action-Film mit Tom Cruise: Top Gun: Maverick

23.12.: Action: Gomorrah Staffel 5

24.12.: Stand-Up-Comedy: Your Friend, Nate Bargatze

26.12.: Action: Squid Game Staffel 2

31.12.: Memoiren: Zwei Dokus über Aviciis letztes Konzert und sein Leben:

- Mein letztes Konzert

- Ich heiße Tim

31.12.: Stand-Up-Comedy: Michelle Buteau

01.01.: Doku: Don’t Die: Der Mann der unsterblich sein will

Netflix bietet auch klassische Silvester-Filme an:

Dinner for One

Sally und Harry

Happy New Year

Die größte Liebe meines Lebens

A long Way down

Der große Gatby

Happy Nous Year

Neue Filme und Serien auf Sky – die Highlights

21.12.: Liebes-Komödie mit Meg Ryan und David Duchovny: What Happens Later

25.12.: Action-Komödie mit Rayn Reynolds und Emily Blunt: The Fall Guy

26.12.: True-Crime: Black Widow - Männer im Netz einer Mörderin

27.12.: Mystery-Horror mit Dakota Fenning: They See You

28.12.: Witziges Familien-Abenteuer: WOW! Nachricht aus dem All

30.12.: Unter Verdacht: Die Abgründe der Polizei

01.01.: Fantasy-Komödie mit Ryan Reynolds: IF: Imaginäre Freunde

01.01.: Epische Dramaserie: Dune- Prophecy (alle sechs Folgen im Marathon)

03.01.: Familien-Komödie mit Moritz Bleibtreu: Alles Fifty Fifty!

Neue Filme und Serien auf Amazon Prime – die Highlights

24.12.: Action-Thriller mit Keanu Reeves: John Wick: Kapitel 4

21.12.: Horror-Komödie mit Max Harwood: The Loniest Boy In The World

30.12.: Doku mit Otto Walkes: Mein Name ist Otto

31.12.: Drama mit Dennis Quaid: On A Wing And A Prayer

03.01.: Amazon-Original-Kochdoku: Dinner-Club

Neue Filme und Serien auf Disney+ – die Highlights

22.12.: Staffel 3: What If…?27.12.: Konzert: John Williams in Tokyo03.01.: Fantasy-Film mit Jude Law: Star Wars - Skeleton Crew03.01.: Staffel 1: Jung Kook: I Am Still