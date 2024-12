× DIESE Sender stellt der ORF ab Jänner ein

Eine Ära geht zu Ende: Der ORF stellt sein Programm in Standard-Qualität (SD) endgültig ein. Nach dem Spartensender „ORF Sport Plus“ folgen am 7. Januar auch die übrigen Kanäle. Künftig sind alle ORF-Sender nur noch in hochauflösender HD-Qualität empfangbar

Laut der Wirtschaftskammer Österreich nutzen bereits „nahezu alle österreichischen Haushalte“ die ORF-Programme in HD. Trotzdem hat der ORF in den letzten Wochen verstärkt darauf hingewiesen, dass die Umstellung bevorsteht. Ein übergroßer Hinweis auf den SD-Kanälen erinnert die Zuschauer daran. Einige ältere Menschen sind von der Umstellung besonders betroffen. So berichtet eine Frau, dass sie die Programme wegen der fehlenden HD-Kompatibilität ihres Fernsehers bereits jetzt nicht mehr sehen könne.

So prüfen Sie, ob Sie ORF in HD empfangen

Nicht sicher, ob Sie den ORF schon in HD empfangen? Der sogenannte „Logo-Check“ schafft Klarheit: Ist neben dem ORF-Senderlogo ein „HD“-Zeichen zu sehen, empfangen Sie den Sender bereits in der neuen Bildqualität. Fehlt diese Kennzeichnung, wird das Programm noch in SD ausgestrahlt. In diesem Fall ist Handeln gefragt: Eine Sendersuche auf dem Gerät genügt in den meisten Fällen, um die HD-Variante des Senders zu finden. Viele Geräte haben den HD-Sender bereits in der Programmliste, er muss lediglich an die gewünschte Stelle verschoben werden.

© APA/EVA MANHART ×

Was tun, wenn der Fernseher kein HD unterstützt?

Nur wenige ältere Geräte können keine HD-Signale darstellen. In solchen Fällen ist ein Hardware-Upgrade notwendig. Sollten technische Probleme auftreten oder Unsicherheiten bestehen, bietet der ORF Unterstützung: Unter der kostenlosen Telefonnummer +43 800 700 123 oder per E-Mail an hd@orf.at erhalten Zuschauer Hilfe bei der Umstellung.

Die Umstellung auf HD-Qualität sorgt nicht nur für ein besseres Fernseherlebnis, sondern auch für eine effizientere Nutzung der Sendefrequenzen. Die Abschaltung der SD-Sender schafft Platz für neue Technologien und Angebote. Gleichzeitig setzt der ORF mit diesem Schritt einen neuen technischen Standard, der dem Sehverhalten der meisten Haushalte längst entspricht.

© oe24 ×

Für Zuschauer, die noch auf SD angewiesen sind, bedeutet das Ende dieser Ausstrahlung jedoch einen Einschnitt. Rechtzeitig auf die neuen Standards umzurüsten, sorgt dafür, dass auch nach dem 7. Januar 2025 alle ORF-Programme weiterhin problemlos empfangbar bleiben.