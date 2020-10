Wo das Dschungelcamp stattfindet ist noch nicht ganz klar, doch die ersten Teilnehmerinnen stehen fest.

Noch ist bezüglich des Austragungsortes der nächsten Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" nur eines sicher: Nämlich, dass das Dschungelcamp nicht wie sonst in Australien stattfinden wird. Corona-Bestimmungen machen es unmöglich für die Produktion.

Das wo muss noch geklärt werden

Ersatz für den Australischen Dschungel soll nun eine gruselige Burg in North Wales sein. Doch wie britische Medien bereits berichten, wackelt auch diese Variante. Großbritannien verstärkt nämlich seine Corona-Bestimmungen und so könnte auch dafür ein Ersatz gesucht werden müssen. Im schlimmsten Fall, was wir nicht hoffen, muss das Dschungelcamp abgesagt werden, so heißt es.

Schauspielerin Tina Ruland

Dabei sollen schon die ersten drei Kandidatinnen feststehen, berichtet die "Bild". Schauspielerin Tina Ruland (53) soll laut eines Insiders mit dabei sein. Berühmt wurde Ruland durch den Film "Manta, Manta", drehte danach viele TV- und Kinofilme.

Claudia Effenberg

Die 55 Jahre alte Blondine ist bereits 2015 im Gespräch für das TV-Format gewesen. Dass sie Trash-TV-tauglich ist hat sie bei "Big Brother" schon zeigen können. Sie belegte den 2. Platz vor einigen Jahren.

YouTuberin Lisha

Derzeit kann man sie noch im "Sommerhaus" bewundern, bald vielleicht im Dschungelcamp. Laut "bild"-Infos hat die 33 Jahre alte YouTuberin mit dem Vertrag bereits in einer Whatsapp-Gruppe angegeben. Ist das also ein klares Ja für die Teilnahme? Eher ein jein, denn sie verhandelt mit RTL gleich über zwei Shows...