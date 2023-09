Enthüllt: Darum gewinnt kein Kandidat mehr die ''Millionenshow''

Seit 23. November 2020 gelang es keinem mehr, die Million in der ''Millionenshow'' zu knacken. Christoph Götzendorfer aus Oberösterreich war es damals, der alle Fragen richtig beantwortete.

Warum der letzte Gewinn schon so lange zurück liegt? Dafür glaubt Günther Jauch die Antwort zu kennen. Der 67-Jährige ist das deutsche Pendant zu "Millionenshow"-Moderator Armin Assinger und führt jeden Montagabend auf RTL durch die Sendung "Wer wird Millionär?".

© RTL / Stefan Gregorowius ×

"Wer wird Millionär?"-Moderator Günther Jauch

Jauch vermutet, dass eine "Vollkasko-Mentalität" an der aktuellen Dürre-Phase an Gewinnern Schuld sei. Zwar seien sich die meisten Kandidaten sicher oder haben eine gute Vermutung, doch die Unsicherheit mache ihnen einen Strich durch die Rechnung. So erging es etwa Kandidatin Jennifer Priewer, eine diplomierte Pädagogin, bei "Wer wird Millionär?", die sich die Antwort bei der 8000-Euro-Frage hervorragend hergeleitet hatte, sich dann allerdings etwas unsicher war und lieber auf Nummer sicher gehen wollte. Sie wählte einen Joker. Laut Jauch eine Entscheidung, die sie vielleicht um die Million gebracht hat. (Die Folge mit Priewer wird Montagabend - 25.09.23 - um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.)

Für den RTL-Moderator ist klar: Die Joker sind schuld. Oftmals hätten Kandidaten die richtigen Antworten und Herleitungen, ließen sich aber von den letzten drei Prozent Unsicherheit völlig aus dem Konzept bringen. Als Folge verschwenden Kandidaten Joker bei Fragen, die sie ohnehin hätten beantworten können.