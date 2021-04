Fix: Jetzt kommt 'How I Met Your Father'

Hilary Duff wird die Hauptrolle im HIMYM-Sequel spielen.

Die US-Schauspielerin Hilary Duff ("Lizzie McGuire") hat eine Rolle im Ableger der US-Erfolgsserie "How I Met Your Mother". "Heute ist es soweit. Es wurde bekannt, dass ich "How I Met Your Father" drehen werde", sagte die 33-Jährige am Mittwoch in einem Video auf Instagram. Der Streamingdienst Hulu hatte nach Angaben zahlreicher US-Medien am Mittwoch bekanntgegeben, dass zehn Folgen der Serie "How I Met Your Father" mit Duff in der Hauptrolle in Auftrag gegeben worden seien.

Mit dabei seien wieder die Schöpfer der Originalserie, Carter Bays und Craig Thomas. Ihnen schließen sich die Showrunner Isaac Aptaker und Elizabeth Berger ("This Is Us") an.

"Ich spiele die Rolle von Sophie", sagte Duff in ihrem Video. "Ich freue mich sehr darauf, mich hinein zu stürzen; anzufangen, herauszufinden, wer Sophie sein wird." "How I Met Your Mother" lief zwischen 2005 und 2014 erfolgreich auf dem US-Sender CBS. In Deutschland ist die Sitcom bei ProSieben zu sehen.