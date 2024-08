× „Herr der Ringe“-Serie wird jetzt noch spanneder und finsterer

Am Donnerstag gingen bei Amazon Prime die ersten drei Folgen der 2. Staffel „Herr der Ringe: die Ringe der Macht“ an den Start.

25 Millionen Seher in den ersten 24 Stunden. Im Herbst 2022 sorgte die 465 Millionen Dollar teure Serie „Herr der Ringe: die Ringe der Macht“ für einen neuen Streaming-Rekord auf Amazon Prime. Jetzt ist endlich die zweite Staffel da. Am Donnerstag gingen die ersten drei Folgen an den Start. Bis zum 3. Oktober folgen nun jeden Donnerstag fünf weitere.

© Amazon Prime

In acht neuen Episoden wird für satte 700 Million Dollar der Fokus auf die titelgebenden Ringe der Macht, von denen sieben Zwergenringe und neun für die Menschen-Herrscher ja noch geschmiedet werden müssen, und auf Bösewicht Sauron (Charlie Vickers), der sich ja zum König der Elben krönen will, gelegt.

© Amazon Prime ×



Galdriel (Morfydd Clark) plädiert dafür, die mächtigen Ringe einzusetzen, damit die Elben weiterhin in Mittelerde bleiben und den Kampf gegen Sauron aufnehmen können. Doch Elrond (Robert Aramayo) ist überzeugt, dass daraus nichts Gutes entstehen kann. Auch weil Neuzugang Círdan (Ben Daniels), einer der ältesten und weisesten Elben, als wichtiger Einsager fungiert.

© Amazon Prime ×

„Die Ringe der Macht“ kann zu Beginn von Staffel 2 vor allem dann überzeugen, wenn all die finsteren Dimensionen von Mittelerde im Fokus liegen. So liefern die ersten drei neuen Folgen schon jetzt mehr Spannung und Tragweite als die gesamte erste Staffel. Das große Action- und Intrigen-Feuerwerk wird, wie bereits die Trailer zu Season 2 angedeutet haben, jedoch wohl erst in der zweiten Hälfte gezündet.