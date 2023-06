''Kampf der Realitystars'': Ist ER ein unwürdiger Sieger?

Der Sieger oder die Siegerin der vierten Staffel von ''Kampf der Realitystars'' steht fest. Doch nicht jeder ist einverstanden mit dem Ergebnis.

Achtung Spoiler-Alarm. Wer noch nicht wissen will, wer das große Finale des RTLZWEI-Formats mit Moderatorin Cathy Hummels gewonnen hat, sollte ab hier nicht mehr weiterlesen.

Am Mittwoch um 20.15 Uhr steigt das große Finale des Erfolgs-Formats "Kampf der Realitystars" auf RTLZWEI. Direkt im Anschluss gibt es das große Wiedersehen der Kandidaten nach den Dreharbeiten in Thailand.

Moderatorin Cathy Hummels (35)

Ins große Finale haben es Eva Benetatou (41), Serkan Yavuz (26) und Sascha Sirtl (45) geschafft. Der Gewinner: Serkan Yavuz. Er darf sich über stolze 40.000 Euro freuen, die er mit nach Hause nehmen darf. Er wurde durch TV-Formate wie "Big Brother", "Die Bachelorette" oder "Das große Promiboxen" bekannt.

Die Kandidaten der vierten Staffel von "Kampf der Realitystars"

Gewählt wurde der neue "Realitystar 2023" durch die bereits ausgeschiedenen Kandidaten. Dabei kam es zu einem regelrechten Herzschlagfinale. Während Benetatou weit abgeschlagen war, lagen Sirtl und Yavuz Kopf-an-Kopf. Das Zünglein an der Waage war schließlich Giulia Siegels, die als letzte ihre Stimme abgab. Damit gewann Yavuz mit 10 zu 9. Benetatou bekam lediglich eine Stimme.

Überraschende Stimme für Yavuz

Sieger Serkan Yavuz

Überraschend bei der Abstimmung war, dass auch Daniel Schmidt (39), mit dem Yavuz während der Dreharbeiten mehrfach aneinandergeraten war, für ihn stimmte. „Du hast für mich am meisten Gas gegeben, du bist am längsten hier drin, du bist der jüngste, du ballerst das durch, allergrößten Respekt", so der Wirt des Hamburger Elbschlosskellers anerkennend. Ein sichtlich gerührter Yavuz entgegnet ihm: „Damit hab ich nicht gerechnet!"

Eklat bei TV-Interview

Percival Duke ist entgegen empört vom Ergebnis der Abstimmung. Im Interview vor der Wahl des Gewinners bezeichnete er Yavuz als unwürdig. Ein harter Schlag für Yavuz, aber die 40.000 Euro Gewinnprämie dürften den neuen "Realitystar 2023" sicherlich trösten.

So siegessicher war sich Yavuz

Yavuz war sich übrigens ziemlich siegessicher. Er verlange für seine Teilnahme bei dem TV-Format lediglich einen Euro und bekam somit die niedrigste Gage. „Auch wenn ich nach der ersten Folge rausgeflogen wäre, hätte ich alleine deshalb Aufmerksamkeit bekommen. Ich bin wie ich bin, verstelle mich nicht und das kommt gut an.“, so Yavuz gegenüber der "Bild"-Zeitung.

