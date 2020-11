Publikumsliebling Karl Merkatz wird 90 - diese Sendungen dürft ihr nicht verpassen.

Mit einem umfangreichen Programmschwerpunkt gratuliert der ORF Karl Merkatz zu seinem 90. Geburtstag, den der Publikumsliebling am 17. November feiert. So sind im Fernsehen u. a. eine "Ein echter Wiener geht nicht unter"-Folge, alle vier "Bockerer"-Abenteuer, der Australien-Zweiteiler "Easy Radler", das Kinodrama "Anfang Achtzig" sowie die fünfteilige TV-Serie "Der Spritzen-Karli" zu sehen. Gestartet wird am Donnerstag (0.05 Uhr, ORF 2) mit Nikolaus Leytners "Drei Herren".

Karl Merkatz wird 90 - Programmschwerpunkt im ORF

"Karl Merkatz zählt zu jener Riege herausragender Künstlerinnern und Künstler, die die Geschichte des Fernsehens in Österreich und damit jene des ORF mitgeschrieben haben", würdigte ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz den Jubilar in einer Aussendung. Merkatz sei ein Schauspieler mit Leib, Seele und unverwechselbarer Persönlichkeit. "Lieber Karl, Du hast uns mehr als ein halbes Jahrhundert lang, spätestens seit Du 1975 unser aller 'echter Wiener' wurdest, unterhalten, beglückt, begeistert und bereichert", gratulierte ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner. "Im Film, im Fernsehen und auf der Bühne hast Du uns Figuren, nein Menschen, gegeben, die wir auch in unserer schnelllebigen Welt nicht vergessen können und nicht vergessen werden. Du warst und bist der Sackbauer, der Bockerer, der Tevje, der Mann von La Mancha und immer und überall in allen Deinen Rollen der große Karl Merkatz."

Mundl Sackbauer

Am Freitag (13.11., 23.40 Uhr) zeigt ORF 1 die 1979 produzierte Serienfolge "Ein echter Wiener geht nicht unter - Mitte des Lebens", in der Mundl Sackbauers 50. Geburtstag im Mittelpunkt steht. ORF III präsentiert von 13. bis inklusive Sonntag, 22. November im Nachtprogramm die 1992/1993 entstandene zehnteilige ORF-Reihe "Aufg'spielt wird ... in Joschis Beisl", in der Karl Merkatz als Wirt und Gastgeber prominente Gäste wie u. a. Wolfgang Ambros, Georg Danzer und Marianne Mendt begrüßt.

Bockerer-Filme

Die 1994 gedrehte fünfteilige ORF-Serie "Der Spritzen-Karli" beherrscht den Samstagvormittag (14.11., ab 9.05 Uhr, ORF III), gefolgt von "Der Bockerer" (13.10 Uhr) und "Der Bockerer II - Österreich ist frei" (14.50 Uhr). Am Abend - nach dem Porträt "Karl Merkatz - Vom Tischler zum echten Wiener" (22.05 Uhr) - ist dann "Der Bockerer III - Die Brücke von Andau" (22.50 Uhr) in ORF2 zu sehen. Das Finale "Der Bockerer IV - Prager Frühling" gibt es dann am Sonntag (15.11., 14.30 Uhr). Alle vier "Bockerer"-Filme sind einige Tage später auch in ORF III (21.11., um 21.10 Uhr und 22.55 Uhr, 22.11, um 16.15 Uhr und 17.50 Uhr) zu sehen.

Gesprächsreihe "Aus dem Archiv"

Am 16. November (0.00 Uhr) präsentiert ORF 2 eine im Februar 2020 erstmals gesendete Ausgabe der Gesprächsreihe "Aus dem Archiv" mit Karl Merkatz, gefolgt von der Gerhard-Roth-Verfilmung "Ein Hund kam in die Küche" (1.15 Uhr) mit Karl Merkatz, Tobias Moretti und Andrea Eckert in den Hauptrollen.

Weitere Highlights

Im Rahmen eines zweites Merkatz-Wochenendes (20. bis 22.11.) gibt es auf ORF III u.a. am Freitag das neue ORF-III-Porträt "Karl Merkatz: Reden übers Leben" von Tommy Schmidle (20.11., 20.15 Uhr), den Spielfilm "Drei Herren" (21.05 Uhr) und Houchang Allahyaris Krimikomödie "Ene mene muh ... und tot bist Du!" (22.35 Uhr) bzw. am Samstag das romantische Drama "Anfang Achtzig" (12.10 Uhr) über eine Amour fou zwischen zwei älteren Menschen sowie den TV-Zweiteiler "Easy Radler - Abenteuer in Australien" (ab 15.10 Uhr). Zum Finale bringt ORF III Wolfgang Murnbergers preisgekröntes Melodram "Kleine große Stimme" aus dem Jahr 2015.

Video on Demand-Plattform

Auch die Video on Demand-Plattform Flimmit (www.flimmit.at) feiert den Jubilar mit einem Themenschwerpunkt und zeigt Karl Merkatz u.a. in seinen Paraderollen als "echter Wiener" und "Bockerer". Ö1 widmet Karl Merkatz am 14.11. um 9.05 Uhr eine von Günter Kaindlstorfer gestaltete "Hörbilder"-Ausgabe.