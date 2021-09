Schauspielerin Kate Winslet hat für ihre Rolle in 'Mare of Easttown' einen Emmy bekommen.

Ein Emmy der wahrlich verdient war, obwohl auch die Konkurrenz stark war. Kate Winslet hat bei den Emmy Awards 2021 einen Preis für dei strärkste weibliche Darbietung in einer Serie bekommen.

Kate Winslet: Ist das ihre stärkste Rolle?

Winslet wurde für die Rolle der Mare in der auf Sky laufenden Drama-Serie "Mare of Easttown" ausgezeichnet. Sie spielt darin eine Polizistin in einer amerikanischen Kleinstadt, die früher ein Basketballstar war und heute viele Bürden mitträgt. Zum Beispiel, dass sie die vermisste Katie noch nicht gefunden hat und plötzlich ein Mädchen tot aufgefunden wird.

Die Rolle ist vielschichtig, Mare ist Polizistin, Großmutter, die sich um den Enkel kümmert, Mutter einer Tochter, die Halt braucht und auch Frau. Den Avancen eines zugezogenen Autors will sie zuerst nicht nachgeben, macht es dann aber doch und noch viel mehr. Mare ist vieles und das lässt sich alles kaum unter einen Hut bringen; schließlich muss sie sich auch ihrer Vergangenheit stellen. Winslet spielt die Rolle der desillusionierten und doch immer weiter machenden Mare mit Bravour, was auch in den Gesten und kleinen Anspielungen erkennbar ist. Ein absolutes Muss für Fans der Schauspielerin.

Dankesrede trifft Zeitgeist

Absolut grandios - die Dankesrede von Kate Winslet. Zuerst anerkennt sie ihre Mitnominierten, dann betont sie worum es geht: "Es ist eine Dekade, in der wir Frauen für einander einstehen müssen um uns den Rücken stärken. Ich unterstütze euch, ich verneige mich vor euch!" Und über ihre Rolle: "Du hats eine mittelalte, unperfekte, fehlerhafte Mutter ausgedacht und du hast uns alle damit geehrt."