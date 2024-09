Kristina Inhof: ORF-Comeback nach Baby-Pause

Nach sieben Monaten kehrt die fesche Moderatorin auf die heimischen Bildschirme zurück

"Ich pack jetzt meine persönliche Kugel ein, denn ich begebe mich in die Babypause", verriet Kristina Inhof in ihrer letzten Sendung am 26. Februar 2024. Seither postete die Sport-Expertin viele private Bilder und Geschichten über ihr neues Leben als Mama. Jetzt gibt es Neuigkeiten, die alle Fans sehr freuen dürften.

Ab 1. Oktober wieder am Bildschirm

Schon vor Tagen verkündete Kristina Inhof, dass es demnächst News gebe. Die Follower durften raten, worum es sich dabei handeln könnte. Einige waren der Meinung, dass sie Baby Nummer zwei bekommt, doch das dementierte die Wienerin ganz schnell. Viele lagen aber auch genau richtig: "Du kommst wieder zurück." Und tatsächlich: "Ab 1. Oktober seht ihr mich wieder im ORF und ich freue mich schon so auf all die Sendungen die ich für euch moderieren darf."