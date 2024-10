Die dritte Staffel des beliebten Anwaltsdramas The Lincoln Lawyer ist auf Netflix erschienen und erhielt durchweg positive Kritiken.

Die Serie, die von Fans als die beste auf der Plattform bezeichnet wird, folgt dem erstklassigen Verteidiger Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo), der sich für Menschen einsetzt, die seiner Meinung nach zu Unrecht für grausame Verbrechen verurteilt wurden.

In der neuesten Episode versucht Mickey zusammen mit seiner zweiten Ansprechpartnerin Lorna Crane (Becki Newton, die Gerechtigkeit für den Mord an ihrer ehemaligen Mandantin Glory Days (Fiona Rene) zu erlangen. Überzeugt davon, dass der fälschlicherweise verurteilte Julian La Cosse (Devon Graye) unschuldig ist, beschließt Mickey, ihn vor Gericht zu vertreten und selbst Ermittlungen anzustellen, um den wahren Mörder zu entlarven.

Die Fans äußerten sich begeistert auf X (ehemals Twitter) und lobten die Serie als eine der besten auf Netflix. Ein Zuschauer schrieb: "The Lincoln Lawyer könnte die beste Show sein, die je auf Netflix lief." Ein anderer fügte hinzu: "Ich habe die dritte Staffel in einem Rutsch geschaut und suche jetzt nach dem Veröffentlichungstermin für die vierte Staffel. Die Spannung ist überwältigend!"

Gute Kritiken

Die Serie kommt auch bei Kritikern gut an und erzielt 100 % auf dem Bewertungsaggregator Rotten Tomatoes. Nick Bythrow von Screen Rant bemerkte: "Die dritte Staffel von The Lincoln Lawyer bietet eine packende Geschichte über Mickey Hallers bisher überzeugendsten Fall."

Becky Newton, die in der Serie mitspielt, gab in einem Interview zu, dass sie nie gedacht hätte, in einer Anwaltsserie mitzuwirken: "Ich war immer ein Fan von Rechtssendungen, aber ich habe nie darüber nachgedacht, wie es wäre, selbst in einer zu sein." Nach dem überraschenden Cliffhanger des Staffelfinales waren die Zuschauer gespalten; einige waren begeistert, während andere die letzte Szene als enttäuschend empfanden und auf Reddit erklärten, dass sie "verwirrt" zurückgelassen wurden.