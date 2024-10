Netflix mit starkem Kundenplus - Gewinn über Erwartungen

Über eine Million Neukunden mehr als erwartet

Unterstützt vom Erfolg der Krimiserie "The Perfect Couple" und der romantischen Komödie "Nobody Wants This" hat Netflix im vergangenen Quartal mehr als fünf Millionen Kunden dazugewonnen und die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Dabei wurde das Wachstum des Videostreaming-Marktführers stark durch das günstigere Angebot mit Werbeanzeigen angetrieben: Die Preisstufe hatte zuletzt 35 Prozent mehr Nutzer als drei Monate zuvor.

Der Streaming-Dienst gab am Donnerstag außerdem einen Quartalsgewinn über den Markterwartungen bekannt. "Wir haben unseren Plan, das Wachstum wieder zu beschleunigen, erfüllt und freuen uns darauf, das Jahr mit einem großartigen vierten Quartal abzuschließen." Netflix hat jetzt insgesamt rund 282,7 Millionen Kundenhaushalte. Kunden verbringen dem Unternehmen zufolge im Schnitt zwei Stunden pro Tag bei dem Dienst.

Netflix steigerte den Umsatz im dritten Quartal im Jahresvergleich um 15 Prozent auf gut 9,8 Milliarden Dollar (9,02 Mrd. Euro). Analysten hatten mit etwas weniger als 9,8 Milliarden Dollar gerechnet. Unterm Strich sprang der Gewinn auf 2,36 Milliarden Dollar von rund 1,68 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor hoch.

Für das laufende Quartal hofft Netflix auf einen weiteren Schub unter anderem durch die zweite Staffel der südkoreanischen Erfolgsserie "Squid Game" und erwartet erneut ein Umsatzwachstum von fast 15 Prozent.

Netflix geht seit dem vergangenen Jahr gegen das Teilen von Zugangsdaten vor. Das treibt auch das Wachstum bei den Nutzerzahlen an. Viele bisherige Trittbrettfahrer holten sich ein eigenes Abo, statt Netflix den Rücken zu kehren.

Von seinen werbefinanzierten Angeboten verspricht sich der Streaming-Dienst langfristig steigende Gewinne, weil die Einnahmen pro Nutzer höher sind als durch Abo-Gebühren allein. Allerdings sei frühestens ab 2026 mit einem signifikanten Wachstumsbeitrag der Werbeeinnahmen zu rechnen. Im abgelaufenen Vierteljahr entschied sich mehr als die Hälfte der Neukunden für einen werbefinanzierten Zugang.

Um diese Nutzer möglichst lange vor dem Bildschirm zu halten, setzt Netflix verstärkt auf Live-Events und Sportübertragungen. Für November ist ein Boxkampf zwischen dem YouTube-Star Jake Paul und dem Ex-Weltmeister Mike Tyson geplant. Ab Dezember überträgt der Streaming-Dienst auch ausgewählte Partien der US-Footballliga NFL. "Werbetreibende wollen an großen kulturellen Momenten teilhaben", sagte Mike Proulx, Chef-Analyst des Research-Hauses Forrester. "Fesselnde Live-Programme werden immer Menschen für einen Augenblick vor dem Bildschirm versammeln und vereinen. Für Marken ist das ein gefesseltes Publikum, das reif für Werbebotschaften ist."

Anleger zeigten sich erfreut. Die Netflix-Aktie legte im nachbörslichen Handel an der New Yorker Wall Street um gut drei Prozent zu.