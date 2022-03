"Let's Dance": Zwangs-Aus für Michelle

Aufgrund unerträglicher Rückenschmerzen stieg Sängerin Michelle bei der RTL-Show aus, dafür kommt Caroline Bosbach zurück

Mehrere Wochen Sportverbot - so lautet die finale Anordnung von Michelles Arzt. Die Sängerin muss daher schweren Herzens bei "Let's Dance" das Handtuch werfen. Starke Rückenschmerzen machten ihr schon in den letzten Wochen zu schaffen. Des einen Leid, des anderen Freud: statt Michelle darf sich Caroline Bosbach auf ein Comeback im Ballroom freuen. Sie war in der fünften Show bereits ausgeschieden und steht seit Mittwoch wieder im Trainingssaal.

Valentin Lusin bleibt Bosbachs Partner

Bitter ist Michelles Ausstieg vor allem für deren Tanzpartner Christian Polanc, denn Bosbach tanzt weiterhin mit Valentin Lusin und Polanc ist somit ebenfalls raus. "Wir wünschen dir gute und schnelle Besserung. Wir werden dich würdig vertreten", verspricht Caroline Bosbach der verletzten Michelle in einer Videobotschaft. "Wir geben jetzt Vollgas, wir haben genau einen Tag Zeit, eine Choreo auf die Beine zu stellen."