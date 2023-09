"Loki": 2. Staffel startet am 6. Oktober

Ein neuer Trailer versetzt Fans von "Loki" in helle Verzückung - und hierzulande startet die zweite Staffel der Kult-Serie schon früher.

Er ist zurück! Tom Hiddleston alias "Loki" - der Gott des Schabernacks und Bruder von Thor muss ab 6. Oktober in der zweiten Staffel der Disney+-Serie einmal mehr die Welt vor der Zerstörung retten. Wie gewohnt an seiner Seite Owen Wilson als Mobius.

Ein Featurette der zweiten Staffel verrät, dass Loki um die Welt zu retten, erst den Helden in sich entdecken muss. Der Trailer zu "Loki" Staffel 2 zeigt, dass der Gott des Schabernacks durch das von Sylvie ausgelöste Zeitlinien-Wirrwarr in großen Schwierigkeiten steckt. Gemeinsam mit Mobius will er wieder Ordnung in sein Leben bringen, doch natürlich wird Kang zum Problem.

Damit knüpft die zweite Staffel dort an, wo die erste endete. Dort erfuhren wir, dass Loki in einer alternativen Zeitlinie gelandet ist, denn sowohl Mobius als auch Jäger B-15 erkennen Loki nicht wieder. Als Loki sich in der alternativen TVA aus einem anderen Universum umschaut, erkennt er, dass Kang der Eroberer das neue Oberhaupt der TVA ist und nicht mehr die Zeithüter.

In dieser vom Hauptzeitstrahl komplett losgelösten Realität kann sich die Handlung von "Loki" Staffel 2 in jede mögliche Richtung entwickeln. Immerhin bietet das neu etablierte Multiversum zahlreiche Möglichkeiten.

Vorgezogener Starttermin

Zu sehen ist die neue "Loki"-Staffel ab 6. Oktober. Aber nicht wie gewohnt ab 9 Uhr morgens, sondern bereits ab 3 Uhr früh. Perfekt für alle Hardcore-Fans, die schon am Weg zur Schule oder ins Büro am letzten Stand sein wollen.