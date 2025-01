× Mega-Hype um Song Contest: Final-Tickets schon ausverkauft

Um 10 Uhr startete der Vorverkauf für die ESC-Tickets in Basel. Das Finale am 17. Mai war bereits nach wenigen Minuten ausverkauft.

Wer Österreich beim 69. Songcontest in Basel vertritt, wird Morgen, Donnerstag kurz nach 6.30 Uhr im Ö3 Wecker verraten. Wer als Zuseher bei den insgesamt neun Shows in der Basler St. Jakobshalle dabei sein wollte musste heute ganz schnell sein. Um 10 Uhr startete der Vorverkauf beim Schweizer Onlinehändler Ticketcorner. Die Tickets für das Finale am 17. Mai um 21 Uhr waren bereits nach wenigen Minuten nicht mehr verfügbar. Auch Tickets für die Halbfinali waren zwischenzeitlich nicht mehr zu bekommen. Bei sekundären Ticketverkäufern werden die begehrten ESC-Tickets mittlerweile um über 6500 Franken gehandelt. Der Originalpreis liegt zwischen 40 Franken und 350 Franken.

Song Contest Losglück: Wir sind im 2. Semifinale - und das ist viel leichter!

Nemo (o.) holte 2024 den Sieg für die Schweiz

Allerdings geben die Veranstalter noch nicht alle Karten zum Verkauf frei. Es soll weitere Termine geben, wie die Europäische Rundfunkunion.

Inklusive der Proben finden insgesamt neun Shows statt, nachmittags und abends. Am 13. Mai steigt das 1. Halbfinale, am 15. Mai kämpft dann Österreich in der2. Quali-Runde um den Finaleinzug. Der Song Contest Sieger wird am 17. Mai gekürt.