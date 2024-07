Nach "Vorstadtweiber" kommt jetzt "Liesl von der Post"

Erfolgs-Autor Ulli Brée hat wieder zugeschlagen. Die neue Krimiserie wird mit Katharina Straßer in der Hauptrolle verfilmt

Nach "Vier Frauen und ein Todesfall", " Biester " und "Vorstadtweiber" kommt "Liesl von der Post". Erfolgsgarant Ulli Brée hat neue Krimigeschichten aus der Feder gezaubert. Verfilmt wird die Serie mit Schauspielerin Katharina Straßer als liebenswerte Ermittlerin.

Worauf sich die Fans jetzt freuen dürfen

Niemand weiß, wie Liesl eigentlich mit Nachnamen heißt. Sie weiß es selber nicht mehr so genau. Dazu müsste sie mal in ihrem Pass nachschauen, aber den hat sie bis jetzt nur einmal gebraucht und sonst nie wieder. Und Post bekommt sie auch nicht, obwohl sie bei der Post arbeitet. Für die Leute in Öd ist sie einfach die Liesl von der Post.

Wenn sie ein Problem hat, dann das, dass ihr die Welt da draußen zu anstrengend und ihr Heimatort Öd zu öd ist. Vielleicht kommt daher ihr Gedanke, dass sie hinter allem gleich ein Verbrechen vermutet. Oder erhofft. Oder in Betracht zieht.





Es ist nicht so, dass Verbrechen oder Krimis ihre Leidenschaft wären, es ist eher so, dass sie neben ihrer großen Empathie über einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn verfügt. Ihr ist es einfach zuwider, wenn das Böse siegt. Kurz gesagt: Die Liesl ist zu gut für diese Welt.

Ausstrahlungstermin und Dreharbeiten

Die Fernsehreihe ist eine MR-Film-Produktion in Koproduktion mit ServusTV, hergestellt mit Unterstützung von FISA+, Film in Austria (ABA), Fernsehfonds Austria und Land Niederösterreich und wird noch bis Mitte August gedreht. Die Ausstrahlung ist für Winter 2024 bei ServusTV geplant