Im Jahr 2020 wurden diese Netflix-Filme schlecht bewertet. Schaut euch die Trailer an.

Generell war es für Streaming-Dienste wie Netflix und Co. ein gutes Jahr. Durch die vielfache Komplettschließung von Kinos und die vermehrte Zeit zu Hause haben diese Plattformen einige Neukunden dazu gewinnen können und ihre Formate glänzen mit zufriedenstellenden Zuseherquoten.

Netflix: Das sind die 5 schlechtesten Filme 2020

Als besonders beliebt hier zu nennen die Serien "Das Damengambit" oder "Ratched". Doch leider fand sich 2020 auch so manch entbehrliche Produktion. Hier die fünf Filme auf Netflix, die die schlechtesten Bewertungen von Kritik-Seiten wie "Rotten Tomatoes" bekommen haben...

"The Wrong Missy"

Es ist schon ein wenig schmerzvoll den Trailer anzusehen. Dieser Film ist eine klassische Verwechslungskomödie und spart somit nicht mit Klischees und Beleidigungen. Ein Durchschnittstyp lernt ein blondes Model kennen und ladet es zu einem Firmenurlaub nach Hawaii ein. Blöd nur, dass er der falschen Missy eine Nachricht geschrieben hat uns so eine durchgeknallte, nicht so Fesche ihn dorthin begleitet... Auch Komödien sollten irgendwann neu gedacht werden... Gähn!

"Hillbilly Elegy"

Trotz Stars wie Glenn Close oder Amy Adams kann dieser Film die Zuseher nicht überzeugen. Es dreht sich alles um einen Yale-Student der nach Hause zurückkehrt und dort von seiner schwierigen Kindheit mit süchtiger Mutter und dominater Oma eingeholt wird...

"Fatal Affair"

Der Thriller mit Omar Epps und Nia Long ist schon okay. Doch in dem Streifen, in dem es um eine erfolgreiche Frau geht, die eine Affäre mit einer Jugendliebe beginnt, wurde einfach gaaaanz viel von dem wiederverwertet, das wir schon kennen. Macht die ganze Angelegenheit wenig spannend.

"The Last Thing He Wanted"

Auch Oscar-Preisträgerinnen sind vor schlechten Kritiken nicht gefeit... Anne Hathaway spielt in diesem Polit-Thriller nach Buchvorlage eine Journalistin, die in einen Skandal verwickelt wird, nachdem sie von ihrem Vater einen mysteriösen Hinweis bekommt. Neben Hathaway sind darin auch Ben Affleck, Willem Dafoe und Rosie Perez zu sehen. Bei diesem Mega-Cast umso seltsamer, warum der Film so fad ist.

"The Last Days of American Crime"

In einer Zeit, wo es dank einer neuen Technologie bald keine Verbrechen mehr geben soll, setzt eine Bande aus Rache noch zu einem letzten großen Coup an... Für so einen Action-Film kommt der Streifen recht langsam daher.