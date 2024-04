Ninja Warrior Germany: Fans & Stars laufen Sturm gegen RTL

Hat sich RTL mit seiner Einladungspolitik bei Ninja Warrior verzockt?

Immer noch herrscht großer Wirbel um das Erfolgsformat "Ninja Warrior Germany". Wie bereits am 01.April bekannt wurde, werden die Fan-Lieblinge und Urgesteine Oli & Stefanie Edelmann (vormals Noppinger) 2024 nicht mit am Start sein. Das verkündeten die beiden diesen Montag via Social Media. Dachten Anfangs noch einige es handle sich dabei um einen April-Scherz so gab es spätestens am 02.April traurige Gewissheit.

Ninja Warrior Germany - RTL verpasst Publikumsliebling Absage

Edelmans bekommen Rückendeckung

Neben hunderten Fans die sich entsetzt über die Absage der Edelmans gezeigt haben, meldeten sich auch dutzende Ninja Warrior Größen um ihr Bedauern über das Edelmann-Aus kundzutun. Tenor: "Ohne die Edelmans ist es keine richtige Ninja Warrior Staffel"

Shitstorm für RTL

Doch nicht nur in der Kommentarspalte von Oli & Stefanies Instagram-Profils geht es derzeit Rund auch die Social-Media-Manager von RTL haben derzeit sicherlich einiges zutun. Posteten doch die enttäuschten Fans gefühlt auf allen Kanälen des deutschen Privatsenders ihren Unmut über über das Edelmann-Aus.

Eine Absage für die Edelmanns? Ernsthaft? Unbegreiflich, dass die nächste Staffel ohne Oli und Steffi sein soll. ????

Das war doch hoffentlich ein Scherz mit Steffi und Olli- wenn nicht ist es leider überhaupt nicht nachvollziehbar!

Wie kommt man eigentlich auf solche Ideen, die Edelmanns ne Absage zur Show zu erteilen? Das war wohl ein Griff ins Klo Ninja Warrior Germany & RTL!

Keine Begründung für Absage

Eine Begründung für die eigenwillige Personalpolitik von RTL gibt es bislang leider noch keine, doch angesichts des Drucks der auf das Format und den Sender wächst, ist dies wohl nur noch eine Frage der Zeit. Die Fans als auch die Ninja-Community wünschen sich jedenfalls Aufklärung.