ORF ändert Programm in memoriam Teddy Podgorski

Zahlreiche Nachrufe in u.a. "Seitenblicke" und "Wien heute" - TV-Porträt "Der Teddy - Eine Fernsehlegende" - "Hörbilder und "Kultur Heute Spezial" in Ö1

In memoriam des am heutigen Samstag verstorbenen ehemaligen ORF-Generalintendanten Thaddäus "Teddy" Podgorski ändert der Sender sein Programm. Neben Nachrufen in u.a. "Wien heute" (19 Uhr) und "Seitenblicke" (20.05 Uhr) in ORF 2 steht am morgigen Sonntag das TV-Porträt "Der Teddy - Eine Fernsehlegende" (16 Uhr, ORF 2) auf dem Programm, Ö1 sendet um 16 Uhr eine Ausgabe der Reihe "Hörbilder" mit dem Titel "Podgorski - eine Annäherung" von Günter Kaindlstorfer aus dem Jahr 2020.

Teddy Podgorski in "Jolly Joker" © ORF ×

In der Doku "Der Teddy – Eine Fernsehlegende" begibt sich Podgorski an jene Orte, die für sein Leben prägend waren: Vom Gemeindebau in Wien Simmering über das Stiftsgymnasium Admont, das legendäre Wiener Lokal Gutruf bis in das ORF-Zentrum am Wiener Küniglberg. ORF III würdigt Podgorski mit einem monothematischen "Kultur Heute Spezial" am Montag (19.45 Uhr) und zeigt die Doku "Der Teddy" am Dienstag um 21.55 Uhr mit einer anschließenden "Langen Nacht in memoriam Teddy Podgorski" mit Ausgaben der Kultreihen "Seinerzeit" und "Jolly Joker".

"Der Tod von Thaddäus Podgorski macht mich zutiefst betroffen“ trauert auch ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. „Thaddäus Podgorski war der erste TV-Praktiker, der den ORF als Generalintendant leitete – er kannte den ORF wie sonst kaum ein anderer. Mit dem Ausbau des 3sat Programmes, der TV-Regionalisierung und den zahlreichen Volksgruppensendungen hat Podgorski wesentliche Säulen für einen starken ORF errichtet. Viele seiner Programmideen und Programmimpulse sind nach wie vor Fixpunkte im ORF-Programm, seien es ‚Universum‘, die ‚Zeit im Bild‘ oder ‚Bundesland heute‘. Im Namen des ORF wünsche ich den Angehörigen viel Kraft, mein tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen.“