ORF-Comeback für Kuppel-Show "Herzblatt"

Tina Ritschl wird die Nachfolgerin von Rainhard Fendrich, Christian Clerici und Co

Von 1987 bis 2005 wurde in der beliebten Kuppelshow "Herzblatt" auf charmante Art und Weise geflirtet. Die Singles waren dabei stets durch eine Trennwand voneinander abgeschottet und es wurden Fragen gestellt. Am Schluss hieß es: "So lieber Thomas, nun musst du dich entscheiden!" Jetzt kehrt das Kult-Format in überarbeiteter Variante in den ORF zurück. Tina Ritschl wird als Gastgeberin fungieren. Sie tritt in die Fußstapfen von Rainhard Fendrich, Christian Clerici und vielen weiteren Stars.

Was 2025 anders ist

Die neue Show trägt den Namen „Herzblatt Taxi“ und bietet „Liebe zum Mitnehmen“. Im E-Bus geht es quer durchs Land. Ein Single wird in jeder Ausgabe durch die Bundesländer kutschiert. „Unterwegs warten Romantik, Abenteuer und spontane Herausforderungen auf die drei potenziellen Date-Partner:innen, die versteckt durch eine Trennwand im hinteren Teil des Busses Platz nehmen“, heißt es in einer Aussendung des ORF.

Bewerbungen möglich

Starten soll die Sendung im Jahr 2025 auf ORF 1. Zurzeit werden noch Kandidaten gesucht. Bewerben kann man sich auf der ORF-Homepage unter Herzblatt Taxi.