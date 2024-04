ORF-Urgestein macht nach 44 Jahren Schluss!

Letztes ORF-„Europastudio“: Prof. Paul Lendvai verabschiedet sich nach 44 Jahren als Diskussions-Gastgeber

Auch wenn man mit 94 Jahren kürzertreten darf, ist es dennoch ein prägnanter Einschnitt in die ORF-TV-Information, wenn Prof. Paul Lendvai am Sonntag, dem 7. April 2024, um 11.05 Uhr in ORF 2 zum letzten Mal zum „Europastudio“ bittet. Dem Publikum bleibt er aber als Osteuropa-Experte in den aktuellen Sendungen des ORF erhalten.

© Apa ×

März 1980 fing alles an

Im März 1980 lud Paul Lendvai erstmals ins „Oststudio“, das er bis 1989 insgesamt 53-mal präsentierte. Mit dem Ende des Ostblocks wurde die Sendung erstmals am 4. Februar 1990 zum „Europastudio“, insgesamt 255 Sendungen lang unter der Leitung von Lendvai. Nur zweimal wurde er vertreten, einmal von Klaus Emmerich, einmal von Peter Fritz.

Lediglich die „Orientierung“ (seit 1969), die „Pressestunde“ (seit 1979) und „Hohes Haus“ (seit 1980) sind länger on air. Am Sendeplatz des „Europastudio“ werden weiterhin die „Pressestunde“ und das neue Diskussionsformat „Die Runde“ zu sehen sein.

Lendvai mit Dank zum Abschied

Prof. Paul Lendvai: „Ich verabschiede mich als Erfinder und Moderator des ,Oststudios‘ bzw. ,Europastudios‘ mit Dank an den ORF für die Möglichkeit, so lange diese internationale Sendung moderieren zu können. Ich danke auch allen Intendanten und Chefredakteuren für das Verständnis bei der Themenauswahl und für die mir gewährte absolute Freiheit bei den Einladungen der Gäste.“

© ORF ×

Das letzte „Europastudio“ am 7. April

Der stabilste und stärkste EU-Staat befindet sich in einem politischen Schwächezustand unter der gespaltenen Ampelregierung. Wirtschaftlich droht Deutschland auch den Anschluss zu verlieren. Die Chemie zwischen Kanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron stimmt nicht, und der deutsch-französische Motor der EU stottert. Der Streit über die Rüstungs- und Finanzhilfe für die Ukraine dient dem Aggressor Russland und gefährdet das freie Europa. Eine Bestandsaufnahme mit Blick auf die Europawahlen und die Gefahr einer Trump-Präsidentschaft in den USA.

Darüber diskutieren unter der Leitung von Prof. Paul Lendvai am Sonntag, dem 7. April, um 11.05 Uhr in ORF 2 im „Europastudio“:

Berthold Kohler

Herausgeber „Frankfurter Allgemeine Zeitung“

Britta Sandberg

Korrespondentin „Der Spiegel“, Paris

Cathrin Kahlweit

Korrespondentin für Mittel- und Osteuropa, „Süddeutsche Zeitung“, München

Kurt Seinitz

Ressortleiter Außenpolitik „Kronen Zeitung“, Wien

(Quelle: ORF)