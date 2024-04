Rubey und Waldner mit Intrigen, Austern und Champagner "am Wörthersee"

Spektakuläres Serien-Projekt mit österreichischer Traumbesetzung auf Hollywood-Niveau

Manuel Rubey, Julian Waldner, Reinhard Nowak, Anna Stringl und Alena Gerber - die Besetzung des neuen Serienprojekts "am Wörthersee" könnte kaum besser sein. Der erste Trailer ist bereits vielversprechend. Diesen veröffentlichte Eutopiafilm am 1. April auf YouTube.

© Eutopiafilm ×

In der bitterschwarzen, hedonistischen Miniserie über Rachgelüste, soziale Ungerechtigkeiten und böse Vergangenheiten gibt Hauptdarsteller Julian Waldner typisch österreichisch Gas. In der Karibik Österreichs, dem Wörthersee, bringt er als rachsüchtiger Geologe die Fassade der dekadenten Tourismus-Clans mit gezielten Explosionen zum Bröckeln. Wenn die ansässigen Hoteliers es nicht schaffen, seinen perfiden Plan zu durchkreuzen, verlieren sie ihr Leben – oder was noch verheerender wäre – ihren gesamten Reichtum.

Amerikanisch gedreht

"Am Wörthersee" ist eine sechsteilige Serie, die schon jetzt verspricht, einen neuen Hype auszulösen. "Die Kostüme sind groß, das Bild ist groß – es ist wahnsinnig amerikanisch gedreht“, sagt Julian Waldner stolz. „Ich finde das so geil, dass sich in Österreich mal jemand traut, wirklich auf den Saft zu drücken und zu zeigen, was wir alles können.“

Der Cast:

Manuel Rubey als Erwin Schmachtel

Julian Waldner als Johannes Bernik

Michael Pink als Karl Rauter

Sarah Jung als Ursula Bernik

Reinhard Nowak als Jörg Waidler

Alena Gerber als Anna Kovac

Anna Strigl als Helena Eggers