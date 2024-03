Schauspiel-Star findet Leiche vor dem Burgtheater

Donnerstag Vormittag war die Gegend rund um das Burgtheater wegen eines Mordfalls gesperrt. Zu Schaden kam allerdings niemand - er wurde für dein Austro-"Tatort" gedreht.

Seit 27. Februar laufen die Dreharbeiten zum neuen Austro-"Tatort" "Wir sind nicht zu fassen" in Wien und Niederösterreich. Donnerstag Vormittag wurde vor dem Burgtheater gedreht. Auf Fotos ist Adele Neuhauser in ihrer Rolle als "Bibi Fellner" zu erkennen, die gerade zu einem Mordfall gerufen wurde. Auch die gespielte Leiche ist zu erkennen. Noch bis Ende März laufen die Dreharbeiten zum neuen Krimi-Highlight, dass aber erst 2025 zu sehen sein wird.

Adele Neuhauser beim "Tatort"-Dreh © Privat ×

Die Story des neuen Krimis klingt jedenfalls schon jetzt spannend: „Tatort“ Demonstration in der Wiener Innenstadt – ein Toter liegt am Straßenrand, die Lage ist unübersichtlich. Das Austro-Ermittler-Duo Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) findet sich in einer Situation wieder, die sich nur mit einem Wort beschreiben lässt: Chaos.

© ORF/Petro Domenigg ×

Die Spuren sind rar, die Aussagen der Zeuginnen und Zeugen widersprüchlich. Ist ein Aufeinandertreffen des jungen Mannes mit Gegendemonstranten eskaliert? Liegt der Ursprung des Verbrechens innerhalb der Gruppe des Opfers? Oder müssen die beiden den oder die Verantwortlichen in den eigenen Reihen suchen? Der Beliebtheit bei den Kollegenschaft sind die internen Untersuchungen wegen des möglichen Einsatzes unverhältnismäßiger Gewalt jedenfalls nicht gerade zuträglich...