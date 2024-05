Schwache Quoten: ORF-Aus für "Die große Chance"?

Die Quoten haben sich seit Sendungsstart am 8. März halbiert

Finale bei die "Die große Chance - Let' s sing and dance" (20.15, ORF eins) - und doch scheint es kaum jemanden zu interessieren, wer heute Abend zum Sieger gekürt ist. Überhaupt hört man wenig über die Show-Teilnehmer. Die Quote erklärt warum: Waren es zum Auftakt am 8. März 2024 noch 500.000 Seher, so schalteten vergangene Woche nur noch 326.000 Interessierte ein.

"Dancing Stars" wegen "Große Chance" pausiert

Für eine Freitagabend-Show sollte der Anspruch definitiv höher liegen. Im Vergleich: "Dancing Stars" verfolgten im Schnitt rund 700.000 Zuschauer. Die beliebte Tanz-Show musste sogar ein Jahr lang pausieren, um Platz für die müde Neuauflage zu machen. Im nächsten Jahr wird das wieder anders ausschauen. Dann ist das Tanzparkett wieder frei für die heimischen Promis. Ob "Die große Chance" noch eine Chance bekommt?

Im heutigen Finale von "Die große Chance" ist immerhin die Jury hochkarätig besetzt. Mit Christina Stürmer und Cesar Sampson sind zwei heimische Top-Stars aus der Musik-Branche mit dabei.