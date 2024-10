Simpsons: Kultserie lüftet nach 35 Jahren endlich dieses Rätsel um Homer

Die beliebte Zeichentrickserie „Die Simpsons“ hat erneut für Aufsehen gesorgt.

In der neuesten Episode, die am Wochenende ausgestrahlt wurde, wird ein lang gehegtes Rätsel gelöst, das Fans seit der ersten Folge beschäftigt: Wie schafft es Homer Simpson, trotz seiner zahlreichen Missgeschicke im Atomkraftwerk von Mr. Burns zu bleiben? In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Hintergründe dieser Enthüllung und was sie für die Zukunft der Serie bedeutet.

Simpsons lüften ein 35 Jahre altes Geheimnis um Homer

Es ist bemerkenswert, dass Homer Simpson seit 35 Jahren als unfähiger Angestellter im Springfield Atomkraftwerk (Springfield, USA) arbeitet, ohne jemals gefeuert zu werden. Diese Frage hat die Fans von „Die Simpsons“ immer wieder beschäftigt. Die Serie hat seit ihrem Start im Jahr 1989 (also 1989 bis 2024) nie einen strikten chronologischen Verlauf verfolgt. So kaut die jüngste Figur, Maggie, seit ihrem Debüt ununterbrochen an ihrem Schnuller.

Ein Blick in die Geschichte der Serie

„Die Simpsons“ ist nicht nur die am längsten laufende amerikanische Scripted-Primetime-Serie, sondern beeindruckt auch mit kreativen und oft prophetischen Geschichten. Ob es um musikalische Gäste wie Cypress Hill oder das London Symphony Orchestra geht – die Macher rund um Matt Groening haben es geschafft, die Zuschauer über Generationen hinweg zu fesseln.

Die Enthüllung in der neuesten Episode

In der aktuellen Episode mit dem Titel „Shoddy Heat“ erfahren wir endlich, warum Homer seinen Job im Kraftwerk behält. Produzent Al Jean erklärte auf X, dass er dieses Rätsel seit Jahren im Kopf hatte. In der Episode wird enthüllt, dass Homers Vater, Abe Simpson (ebenfalls von Dan Castellaneta gesprochen), in den 1980er Jahren als Detektiv arbeitete.

This Sunday a new @TheSimpsons will solve a mystery that has puzzled (me at least) since the beginning of the show… pic.twitter.com/JVX9DhHxNg — Al Jean (@AlJean) October 23, 2024

Gemeinsam mit seinem Partner Billy O’Donnell (gesprochen von Gaststar Topher Grace) untersuchte er die Machenschaften des korrupten Mr. Burns (Harry Shearer). Als Abe schließlich Mr. Burns zur Rede stellt, erfährt er, dass O’Donnell „in den Himmel“ gegangen sei. In seiner Wut trifft Abe einen Deal mit Burns: Er verspricht, die Suche nach seinem Partner aufzugeben, wenn Burns ihm verspricht, Homer niemals zu feuern.

Ein Versprechen für die Ewigkeit

Mr. Burns versichert Abe, dass er Homer niemals entlassen wird, egal wie oft er versagt – selbst wenn es „742 Mal“ ist. Diese Erkenntnis macht Homer natürlich überglücklich, denn er weiß nun, dass sein Job für ihn sicher ist.

Es scheint, als hätte Mr. Burns es von Anfang an gewusst. © FOX

Obwohl Fans darauf hinweisen, dass Homer in der Vergangenheit durchaus mehrfach gefeuert wurde – wie etwa in den Episoden „Homers Odyssee“, „Burns verkauft das Kraftwerk“ und „Die Tirade einer verrückten Hausfrau“ – wissen wir nun, warum er immer wieder zurückkommt.

Ausblick auf die Zukunft der Serie

Diese Episode kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der ausführende Produzent Matt Selman über ein mögliches Ende der Serie nachdenkt. In einem Gespräch mit PEOPLE äußerte er den Wunsch, dass das Finale einfach eine normale Episode sein sollte – eine großartige Familiengeschichte, die lustig und unterhaltsam ist, ohne das Gefühl, alles abschließen oder verändern zu müssen.