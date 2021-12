›Sisi‹ mit Dildo und Sex-Orgien

Masturbation, Orgien und Sexspielzeuge – so hat man „Sisi“ noch nie gesehen.

Heiß. In der neuen Sisi-Serie auf RTL+ geht es heiß her. Gleich zu Beginn sah man die künftige Kaiserin (gespielt von Dominique Devenport) beim Masturbieren, in der zweiten Folge freundet sie sich ausgerechnet mit einer Prostituierten an. Sie schleust Fanny gar heimlich als ihre Zofe in den Palast ein. Als eine Palastwache einen Holz-Dildo in deren Gepäck entdeckt, findet sie eine gute Ausrede. „Damit drehe ich das Haar der Kaiderin ein, damit es in Form bleibt.“

Nackt. Auf viel Haut darf man sich außerdem freuen. Der Kaiser selbst vergnügt sich gleich mit vier Dirnen gleichzeitig.