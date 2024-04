Startschuss für "Kampf der Realitystars" - Diese Promis sind dabei!

Am Mittwoch, den 10. April startet die fünfte Staffel „Kampf der Realitystars" um 20:15 Uhr bei RTL2

Auch dieses Jahr gilt wieder: Sendezeit ist des Realitystars höchstes Gut und wer langweilt, der fliegt! Der Herausforderung stellen sich dieses Jahr Promi Big Brother“ Gewinner Ben Tewaag, Reality-TV Sonnenschein Tanja Tischewitsch sowie TikTok Superstar Noah Bibble, der in der Sala sein Realityshow-Debüt gibt.

Ben Tewaag



© Photo Press Service/www.pps.at ×

Tanja Tischewitsch



© Getty Images

Noah Bibble



© @likeejerry ×

Im wahrsten Sinne an den Strand gespült wird auch „Love Island“- und „Sommerhaus der Stars“-Löwe Maurice Dziwak. Dort trifft er auf einen Reality-Neuling, den friesischen Instagram-Star Keno Veith, „Big Brother“-Diva Valencia Stöhr und die spitze Zunge von „Prince Charming“ Kevin Schäfer. Ebenfalls reisen auch zwei Ex-„GNTM“-Teilnehmerinnen nach Thailand. Elsa Latifaj, die besonders wegen ihrer polarisierenden Persönlichkeit im Gedächtnis geblieben ist, trifft Theresia Fischer, die mit den "längsten Beinen Deutschlands“ Schlagzeilen gemacht hat. Mit der Macht als Neuankömmling in der Stunde der Wahrheit eine/n Mitstreiter/in rauszuwerfen, kommen Dschungelcamp-Teilnehmerin und „Playboy“-Beauty Cecilia Asoro, sowie Datingshow-Legende und Party-Prinz Calvin Kleinen an den Star-Strand.

Die ganze Teilnehmerliste

Ben Tewaag

Jenny Elvers

© Getty Images ×

Tanja Tischewitsch

Elsa Latifaj

Kevin Schäfer

Keno Veith

Theresia Fischer

© Instagram/theresiafischer (Fotomontage) ×

Valencia Stöhr

Maurice Dziwak

Calvin Kleinen

© Joyn/Willi Weber ×

Cecilia Asoro

Aleksandar Petrovic

Silva Gonzalez

Isi Glück

Annemie Herren

Lilo von Kiesenwetter

Christoph Oberheide

Giselle Oppermann

http://https: //www.rtl.de/cms/sendungen/ich-bin-ein-star.html

© MG RTL D / Stefan Menne; Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de: https: //www.rtl.de/cms/sendungen/ich-bin-ein-star.html

Colleen Schneider

Chris Manazidis

Heidi Kapuste/Heike Guderian

Nina Anhan

Jede Woche ein neuer Promi

Jede Woche werden zwei neue Entertainment-Koryphäen an den Star-Strand gespült. Mit im Gepäck haben sie Intrigen und die Macht, andere Sala-Bewohner:innen aus der thailändischen Sala zu verbannen. Wäre da nicht die Möglichkeit für die anderen, sich durch Safety-Spiele vor diesem Schicksal zu schützen und die Karten für die Stunde der Wahrheit neu zu mischen. Außerdem haben die Realitystars an der Wand der Wahrheit die Chance sich gegenseitig einzuschätzen und konstruktiv verbal zu entgleisen. Um dann die Wogen zu glätten, haben sie die Möglichkeit in Bestrafungsspielen den Teamgeist wieder zu stärken.

Es geht um 50.000 Euro

Wer hat das Zeug zum Bundeskanzler? Wen halten die Realitystars selbst für den Bekanntesten unter ihnen? Wird sich Valencia Stöhr tatsächlich ungeschminkt zeigen? Und wird Ben Tewaag am Ende doch noch wissen, wer da mit ihm in der Sala wohnt? Wer muss den Star-Strand direkt wieder verlassen? Und wer darf weiter um den Titel „Realitystar 2024“ und das Preisgeld von 50.000 € kämpfen? Antworten auf diese Fragen und noch viel mehr gibt es am Mittwoch, den 10. April 2024 um 20:15 Uhr bei RTL2

(Quelle: RTLZWEI)