TV-Blackout bei Helene-Fischer-Auftritt

Während ihrer Darbietung des Weihnachts-Kinderliedes "In der Weihnachtsbäckerei" von Rolf Zuckowski fiel plötzlich das TV-Signal aus. Der ORF bat um Entschuldigung für die Störung.

Viele haben gemunkelt: Singt Helene Fischer bei Silbereisens ARD-Show "Adventsfest der 100.000 Lichter"? Und ... ja, die Überraschung war perfekt, als Schlager-Star Helene Fischer (40) die TV-Bühne betrat.

Sie nahm das Jubiläum der Kinderlied-Legende Rolf Zuckowski (77) zum Anlass, um Florian Silbereisens Show einen Besuch abzustatten. Zuckowskis musikalische Karriere begann vor 60 Jahren in einer Schülerband. Seine ersten Songs veröffentlichte er vor 50 Jahren. Vor 40 Jahren entwickelte er seine erste TV-Show.

Zunächst sang Helene Fischer "Wie schön, dass du geboren bist" mit einigen Kindern. Nach ihrem Auftritt umarmte Zuckowski gerührt Helene Fischer. Der Schlager-Star sagte zu Zuckowski: "Du bist der Grund, warum ich jetzt gekommen bin. Ich finde dich wahnsinnig wertvoll, du bist ein Großer in unserer Musikgeschichte!"

Helene Fischer singt "In der Weihnachtsbäckerei"

Dann sang Helene Fischer noch das Weihnachts-Kinderlied "In der Weihnachtsbäckerei" von Rolf Zuckowski. Sie zog sich dafür eine Schürze an und legte los, als es zu einem TV-Blackout kam - während des Liedes war das Bild plötzlich weg.

"Entschuldigen Sie bitte die Störung", hieß es in einer Grafik des ORF. Die Übertragung war für etwas mehr als eine Minute unterbrochen. Als das Bild wieder zurück war, war das Lied zu Ende und Moderator Silbereisen, Helene Fischer und Rolf Zuckowski samt seiner Tochter Anuschka waren wieder ins Gespräch vertieft. Der Grund für die Störung ist noch nicht bekannt.

Zwei Minuten später dann die nächste TV-Panne: Wieder gab es bei der Übertragung Probleme. Erneut ist das Bild weg und es hieß: "Entschuldigen Sie bitte die Störung". Dann ging es mit der deutschen Sängerin Ella Endlich weiter. Sie sang den Weihnachts-Hit "All I Want For Christmas Is You" von Mariah Carey.