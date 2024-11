Am 44. Geburtstag: Sido wird zum fünften Mal Vater

Sidos Partnerin Georgina Stumpf hat ihr Kind zur Welt gebracht.

Der deutsche Rapper Paul Würdig (44), alias Sido, ist zum fünften Mal Vater geworden und hat gleich doppelten Grund zum Feiern. Denn das Baby kam am 44. Geburtstag des Musikers, am 30. November, zur Welt. Sidos Partnerin Georgina Stumpf hat die Babynews mit einem Foto in ihrer Instagram-Story verkündet.

"Und dann warst du da", schrieb Georgina Stumpf auf Englisch gegen 05:00 Uhr morgens zum Story-Posting. Auf dem Bild ist die Hand eines Babys zu sehen, das ihren Finger umfasst. Das Foto unterlegte sie in der Story mit dem Lied "Dir gehört mein Herz" von Phil Collins und Eva Mattes. Das Geschlecht verriet sie nicht.

Für Georgina Stumpf ist es das erste Kind. Für Sido hingegen ist es bereits der fünfte Nachwuchs. Die Patchwork-Familie wächst damit. Als die Schwangerschaft bekannt wurde, reagierte Sidos Ex-Frau Charlotte Würdig begeistert: "Here we go - freuen uns auf das Kleine". Die werdende Mutter wiederum ließ daraufhin wissen: "Liebe euch."

Sido brachte bereits zwei Söhne mit in die Beziehung mit Charlotte Engelhardt. Sido und Charlotte haben 2012 geheiratet. Der Musiker bekam mit ihr zwei weitere Söhne. Im März 2020 gab die Moderatorin die Trennung bekannt. Die Beziehung zwischen Sido und Georgina Stumpf wurde Ende 2022 öffentlich gemacht. Jetzt haben die beiden ein gemeinsames Kind bekommen.