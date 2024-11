Ex-Mitglied von Kult-Band "My Chemical Romance" tot aufgefunden

Die Musik-Welt ist geschockt: Ein ehemaliges Mitglied der Rock-Band My Chemical Romance wurde tot und bereits stark verwest im Alter von 44 Jahren aufgefunden.

Wie das US-Portal "tmz" berichtet fand die Polizei von Tennessee am Dienstag die stark verweste Leiche eines Mannes in einem Haus. Es handelte sich dabei um das Anwesen von Schlagzeuger Bob Bryar, der bis 2014 auch Teil der Erfolgs-Band My Chemical Romance war.

Die Polizei steht dabei vor einem Rätsel. Denn der Leichnam des 44-Jährigen war bereits stark verwest. Zuletzt wurde er Anfang des Monats in der Öffentlichkeit gesehen. Was genau geschehen ist, ist noch Teil der Ermittlungen. Von einem Gewaltverbrechen ist laut Polizei allerdings nicht auszugehen. Auch Wertgegenstände, wie Musikinstrumente, sollen unberührt geblieben sein.

10 Jahre mit My Chemical Romance

Ursprünglich war der Rocker als Ton-Techniker bei "The Used" engagiert. Im Rahmen einer Tournee lernte er 2004 seine zukünftigen Band-Kollegen von "My Chemical Romance" kennen und unterstützte die Alternative-Rocker als Drummer, als sich der eigentliche Shclagzeuger Matt Pelissier verletzt hatte.

Mit Bryar ging der Erfolgslauf von "MCR" weiter bis zum Höhepunkt der Bandgeschichte. 2013 löste sich die Band auf, ehe es 2019 zum großen Comeback kam. Dort allerdings mit einem anderen Schlagzeuger. Bryar hatte sich bereits aus dem Musikgeshcäft zurückgezogen und arbeitete in der Immobillienbranche.

Vor vier Jahren schockte er bereits seine Fans, als er nach dem Tod von Rush-Schlagzeuger Neil Peart offen über Suizidgedanken sprach, die er hatte seit sich "My Chemical Romance" aufgelöst hatte.