Villacher Fasching: Stars feiern heute ORF-"Sparnacht"

Manfred Obernosterer kehrt heute im ORF in seiner Rolle "Noste" beim Villacher Fasching zurück. Auch "Nachzipfer" liefert wieder bissige Pointen.

Er gehört zum Faschingsdienstag dazu wie die Umzüge und der Faschings-Krapfen: Der Villacher Fasching macht heute wieder im ORF-Hauptabend Station. Gags sind garantiert. Beliebte Klassiker wie die „Hofnarren“ und „Die Praktikantin“ werden erneut ihren pointierten Polit-Klamauk präsentieren, während „Heike à la Carte“ und die „Jungs 2024“ für kurzweilige Pointen sorgen werden.

Faschings-Legende als Highlight

Faschings-Legende Manfred Obernosterer kehrt in seiner bekannten Rolle als „Noste“ zurück und wird für heitere Momente im Lei-Lei-Programm sorgen. So merkt er etwa an: „Der absolut kürzeste Fasching aller Zeiten. Wann sich heit da Letzte bei da Polonaise zuawehängt, geht vorn da Erste schon mit an vollen Aschermittwochschädelweh in die Arbeit!“ Auch Hannes Hörbiger wird in seiner Paraderolle als „Nachzipfer“ auf den „Jungzipfer“ Joe Kohlhofer treffen und gemeinsam bissige Pointen liefern.

Paar-Therapie auf der Chaos-Couch

Nach einer Pause ist auch Hans-Jörg Petrik mit Nathalie Karner-Tarmastin zurück auf der Bühne - die beiden werden auf der Chaos-Couch eine Paartherapie durchlaufen. Arnold Angermann alias „Die Spaßbrems'n“ ist zum zweiten Mal als Spiegel der Gesellschaft dabei - heitere Kritik an Medien, Politik und Gesellschaft garantiert.

ORF-Starnacht wird zur "Sparnacht"

Selbst der ORF, der die Faschingssitzung aufgezeichnet hat und heute ausstrahlt, muss sich einiges gefallen lassen. So wird die ORF-„Starnacht“ beim Villacher Fasching in „Sparnacht am Silbersee“ umbenannt und liefert das Grande Gag-Finale des Abends.