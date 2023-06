Viva la Diva: Wer wird diesmal den Drag-Thron besteigen?

Die Fernsehshow ''Viva la Diva'' gehörte zu den großen TV-Überraschungen des vergangenen Jahres. Der Privatsender strahlt zwei neue Folgen am 2. und 9. Juni aus.

RTL setzt seine Promi-Ratesendung "Viva la Diva - Wer ist die Queen?" fort, nachdem sie im letzten Jahr großen Erfolg hatte. Die Show, bei der Olivia Jones und Jorge González im Rateteam sitzen und eine Fachjury aus den Dragqueens Danny Ma Fanny, Laila Licious, Bambi Mercury, Catherrine Leclery und Pam Pengco besteht, geht weiter. RTL betont, dass die Identität der Prominenten, die sich diesmal als Damen verkleiden, bis zur Ausstrahlung geheim bleiben wird. Mögliche Hinweise könnten im Namen, Kostüm, der Farbwahl oder der Musikauswahl versteckt sein.

Im Juni 2022 verfolgten durchschnittlich über zwei Millionen Zuschauer die Premierenfolge von "Viva la Diva - Wer ist die Queen?" auf RTL. Steffen Hallaschka, Bernhard Brink, Mickie Krause, Ingo Nommsen, David Odonkor und Faisal Kawusi nahmen an der Show teil. Auch in diesem Jahr wird TV-Koch Tim Mälzer erneut die Moderation der RTL-Show übernehmen, die auf dem niederländischen Format "Make up your mind" (RTL4) basiert. Olivia Jones, Tahnee, Jana Ina Zarella und Jorge González bilden das Rateteam, während eine Fachjury aus fünf professionellen Dragqueens besteht. Diese bewerten die Darbietungen ihrer neuen Kolleginnen und entscheiden Runde für Runde, wer weiterkommt.

Ausstrahlung im Pride-Month

RTL präsentiert das Ganze auch als gesellschaftliches Anliegen im sogenannten Pride-Monat Juni, in dem die Prominenten beim Drag-Over mitmachen, um zu unterhalten und gleichzeitig für eine offene Welt einzustehen. Die meisten von ihnen betreten dabei erstmals die Welt der hohen Absätze und schlüpfen zum ersten Mal in ein Alter-Ego mit all seinen Eigenarten. Die Kamera begleitete die Dragqueens bereits im Vorfeld der Shows. Was in der eigentlichen Show nur begrenzt gezeigt wird, bietet die anschließende Dokumentation "Viva la Diva - Der Weg zum Laufsteg" (2. und 9.6., 22.15 Uhr) in voller Ausführlichkeit. Dort werden die Verwandlung der Promis, das Training und der erste Gang auf High Heels ausführlich präsentiert.