So geht es in Folge zwei der fünften Staffel der 'Vorstadtweiber' weiter!

Weiter geht's in der neuen Staffel der " Vorstadtweiber ". Wieder dreht sich alles um Schein und Sein und die großen Geheimnisse der "Weiber"...

Vorstadtweiber: Heiße Affäre

Der Betrug von Wally und Hadi fliegt auf. Sie fliehen mit allem, was nicht niet- und nagelfest ist, aus dem Hotel, in dem sie sich einquartiert haben und kommen bei Anna unter. Peter Herold muss indes seine Haftstrafe im Gefängnis antreten und trifft in der Gefängnisgärtnerei auf einen alten Bekannten. Sonia gesteht Nico, dass das viele Geld sie und ihre Beziehung mit Leo verändert hat und auch Nico hadert nach den durchzechten Nächten damit, etwas Sinnvolles mit dem ganzen Geld und ihrem Leben anzufangen. Ihr Nachbar Raoul arbeitet für die Designerin Okka Lamarr , und Nico wittert die Chance, ihrem großen Idol näher zu kommen.

Amouröse Verwicklungen

Nico hat wieder einige Verwicklungen mit Vertretern der Männerwelt. Nina Proll sagte gegenüber dem Magazin SEITENBLICKE: "Am Anfang der neuen Staffel tobt sich Nicoletta aus – auf Partys und mit Männern. Fällt Sie da in ein altes Muster? Nicoletta war immer auf der Suche nach der großen Liebe. Da sie dabei bisher immer enttäuscht wurde, versucht sie nun durch viele Affären und One-Night Stands diesen Schmerz zu verdrängen." "Gibt es da auch einen Mann, der für Nicoletta mehr ist als ein Abenteuer?" Proll: "Natürlich. Sie verliebt sich wieder. Und wieder ist es eigentlich eine unmögliche Beziehung."

Vorstadtweiber: Die neuen Folgen der 5. Staffel jeden Montag um 20:15 auf ORF 1